Giovanna Antonelli revela o que aconteceu na icônica cena de "Laços de Família"

Atriz falou sobre cena da novela exibida em 2000 na TV Globo em que parecia chutar uma bicicleta. Folhetim de Manoel Carlos fez sucesso com público

Clique aqui e escute a matéria

Giovanna Antonelli revelou a verdade sobre uma das cenas de “Laços de Família” que mais chamaram a atenção do público.

Na cena, a personagem de Giovanna, Capitu, andava desesperada pelas ruas após o filho bebê ter sido levado pelo pai para passear sem autorização dela.

Em um determinado momento da cena, Capitu parece chutar um ciclista que estava pedalando no local e, em seguida, ele cai no chão.

Através de um vídeo nas redes sociais publicado nessa quinta-feira (18), Giovanna explicou os bastidores da cena icônica.

"Sério que vocês acham mesmo que a personagem derruba um ciclista espontaneamente? Gente, isso é um dublê. Isso é marcação de cena", disse.

"Aliás, essa cena começa lá num prédio no Leblon, passa pelo meio da rua cheia de carro, carros marcados e que se assustaram porque ela estava correndo que nem maluca pela rua, passa por uma pracinha cheia de criança, chega no calçadão, para ir aumentando a tensão da cena, onde tem essa marcação do ciclista, que um dublê maravilhoso", explicou.

Veja o vídeo:

Ela também elogiou os dublês: "Sem eles, nossas cenas de ação não ficariam tão incríveis e dos figurantes que fazem toda a diferença ali, trazendo cada vez mais verdade e abrilhantando as nossas cenas, tá?”, completou.



"Acabou o mistério da Capitu! Fazem 25 anos que Laços de Família estreou esse meme e todo mundo queria saber o que aconteceu com o famoso ciclista! Ele passa bem, gente. Era um dublê incrível!", escreveu Giovanna na legenda do post.

Laços de Família foi escrita por Manoel Carlos e exibida em 2000 na TV Globo.