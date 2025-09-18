Elisa Lucinda é mais um nome confirmado em novela sertaneja da Globo
Clique aqui e escute a matéria
Elisa Lucinda, atriz, é mais um nome confirmado na novela Coração Acelerado, de Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira. A informação é da coluna Outro Canal, do site F5.
A atriz acertou o seu retorno à Globo na última quarta-feira (17). Sua última novela na emissora foi Vai na Fé (2023), quando interpretou Marlene, que vivia o drama da alopecia. Na nova trama, ela fará um papel importante.
Ao que tudo indica, a nova novela estreia em janeiro de 2026. Ela irá substituir Dona de Mim, atual sucesso no horário das 19h.
Vários nomes de peso já estão confirmados em Coração Acelerado, que irá abordar o universo sertanejo. Ramille, Isabelle Drummond, Filipe Bragança, Gabz, Isadora Cruz, Marcos Caruso, Letícia Spiller, Diego Martins, Thomás Aquino, Guito, Antônio Calloni e tantos outros.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br