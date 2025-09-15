Leticia Spiller abandona o loiro e faz mudança radical para novela sertaneja
Leticia Spiller, atriz, abandonou o cabelo loiro devido à sua nova personagem em Coração Acelerado, a próxima novela das sete, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.
A atriz tem circulado morena nos corredores da Globo, algo que compartilhou com os fãs, em seu perfil na rede social. “Alguns registros da primeira semana de trabalho aqui na mamy [Globo]. E o coração tá como?”, disse na legenda. “Amassa tudo gigante, rainha da porra toda, te amo”, vibrou o filho da atriz, o ator Pedro Novaes. “Mamãeee”, disse Isadora Cruz. “Amo tanto”, elogiou Thaissa Carvalho.
Na trama sertaneja, a atriz será Janete, mãe de Agrado (Isadora Cruz), a protagonista da novela. Além de Leticia, outros nomes estão confirmadíssimos na trama, como Ramille, Isabelle Drummond, Thomás Aquino, Marcos Caruso, Filipe Bragança. Stepan Nercessian e outros.
Por falar em Coração Acelerado, a trama estreia 12 de janeiro, substituindo a confusa Dona de Mim. Vários artistas sertanejos estão sendo convidados para a trama, como Naiara Azevedo, Ana Castela, a dupla Maiara e Maraisa e outros.
