Novela | Notícia

Beleza Fatal: Camila Pitanga e Camila Queiroz devem retornar na continuação

Lola e Sofia de volta? Camila Pitanga e Camila Queiroz estão cotadas para retornar à continuação da novela "Beleza Fatal", do HBO Max.

Por Thallys Menezes Publicado em 09/09/2025 às 23:55
Camila Pitanga e Camila Queiroz em "Beleza Fatal"
Camila Pitanga e Camila Queiroz em "Beleza Fatal" - Divulgação

Novidade boa para todos os "Lolovers": uma continuação da novela "Beleza Fatal" está em desenvolvimento. 

Sucesso de views e repercussão no início do ano, o primeiro folhetim nacional da HBO Max deu o que falar online, e pode ganhar novos episódios em breve, com o retorno de suas principais estrelas.

Beleza Fatal pode ganhar continuação com Camila Pitanga e Camila Queiroz

Segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal Léo Dias, o projeto da continuação de "Beleza Fatal" já está sendo tocado pela produtora Coração da Selva, responsável pela novela original.

A demanda por novos episódios teria se dado devido ao sucesso acima do esperado da trama. 

"Beleza Fatal - Parte 2", título revelado pelo colunista, deve contar com o retorno de Camila Pitanga e Camila Queiroz, intérprete da vilã Lola e da protagonista Sofia. Outras estrelas da primeira novela também devem voltar a seus personagens.

Além disso, a nova novela também deverá ser dirigida por Maria de Médicis, responsável pela história original.

Recentemente, o ator Raphael Montes falou sobre a possibilidade de continuar a história, que havia sido pensada originalmente como algo fechado, com começo, meio e fim.

"Sempre me perguntam se vai ter uma continuação. A HBO me ligou três vezes e eu disse não. Na última, eu falei, talvez. Então vamos ver. Do ódio para o amor é um pulo, eu não gosto de fazer nada que seja ruim. Se tiver uma boa história, Se tiver uma boa história, quem sabe e eu sou criativo", disse em entrevista ao podcast para o podcast Inteligência Ltda. 

Qual foi o final de Beleza Fatal?

No último capítulo da novela, Sofia (Camila Queiroz) concretizou sua vingança ao assassinar Benjamin (Caio Blat) e incriminar Lola (Camila Pitanga) pela morte.

Porém, ela terminou a novela solitária, sem o apoio ou a companhia de seu amor de infância, Gabriel (Romaní), ou de seus pais adotivos Elvira (Giovanna Antonelli) e Lino (Augusto Madeira).

