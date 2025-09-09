Estes são os artistas mais citados no Tinder brasileiro; confira o ranking!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tinder revelou o ranking de artistas nacionais e internacionais mais frequentes nas bios dos usuários, ideais para serem usados no match perfeito.

Não é novidade que o brasileiro é apaixonado por música. De acordo com o relatório 'Engaging with Music 2023', da IFPI, a média global de consumo de música é de 20,7 horas.

No Brasil? O número aumenta para 24,9 horas! Além disso, também há uma grande variedade de estilos: são mais de 10 gêneros explorados em 9 formatos diferentes.

Já deu para entender que a música é um assunto sério para o brasileiro, né? Ela é capaz de refletir interesses, pensamentos, cultura e fortalece conexões, pontos importantes quando o assunto é flerte!

Diariamente, milhares de pessoas compartilham suas playlists e músicas favoritas no Tinder ou compartilham uma simples indireta em forma de música. Para entender melhor essa conexão, que pode ser a chave para o match, o Tinder fez uma análise inédita dos cantores mais citados nas bios de usuários do Brasil entre janeiro e setembro de 2025.

A fama é tão grande, que até alguns dos grandes nomes internacionais dessa lista marcaram presença ou ainda vão se apresentar no país. Confira:

Cantores internacionais mais mencionados no Tinder

1. Travis Scott

2. Green Day

3. Katy Perry

4. Mariah Carey

5. Backstreet Boys

Cantores brasileiros mais mencionados no Tinder

1. Iza

2. Pitty

3. Felipe Ret

4. Criolo

5. Luisa Sonza

