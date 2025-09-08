Vale Tudo: Odete Roitman pode forjar a própria morte

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Odete Roitman vai sair viva de "Vale Tudo"? Segundo colunista, é possível que a vilã forje sua própria morte, ao contrário da versão original.

Odete Roitman vai mesmo morrer em "Vale Tudo"?

O assassinato da grande vilã da novela parou o Brasil em 1988, com altos índices de repercussão e audiência.

Autora do remake, Manuela Dias já mencionou a morte da personagem, mas o modo como a trama acontecerá na versão atualizada ainda é um mistério.

Agora, uma nova possibilidade surge: a de que Odete, no fim, não morra de verdade.

Vale Tudo: Odete Roitman pode não morrer no fim da novela

O roteiro da reta final de "Vale Tudo" vem sendo mantido em alto sigilo, e diversas cenas são um mistério até para parte do elenco.

Ao contrário da versão original, Odete deve sofrer um atentado a tiros em breve, com três grandes suspeitos: Marco Aurélio (Alexandre Nero), Maria de Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond).

Uma das possibilidades é que a vilã sobreviva a essa primeira tentativa de assassinato e depois seja morta de fato.

Porém, outro possível caminho é apontado nos bastidores: o de que Odete forjará a própria morte para fugir do país com César. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do portal Léo Dias.

Além disso, também circula na produção a possibilidade de Maria de Fátima ser assassinada ao invés da dona da TCA.

Quando acaba Vale Tudo?

"Vale Tudo" chega ao fim oficialmente em 17 de setembro, após 173 capítulos. A novela será substituída por "Três Graças", de Aguinaldo Silva.