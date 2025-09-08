fechar
Vale Tudo | Notícia

Vale Tudo: Odete Roitman pode forjar a própria morte

Odete Roitman vai sair viva de "Vale Tudo"? Segundo colunista, é possível que a vilã forje sua própria morte, ao contrário da versão original.

Por Thallys Menezes Publicado em 08/09/2025 às 19:09
Odete em "Vale Tudo"
Odete em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

Odete Roitman vai mesmo morrer em "Vale Tudo"?

O assassinato da grande vilã da novela parou o Brasil em 1988, com altos índices de repercussão e audiência.

Autora do remake, Manuela Dias já mencionou a morte da personagem, mas o modo como a trama acontecerá na versão atualizada ainda é um mistério.

Agora, uma nova possibilidade surge: a de que Odete, no fim, não morra de verdade.

Vale Tudo: Odete Roitman pode não morrer no fim da novela

O roteiro da reta final de "Vale Tudo" vem sendo mantido em alto sigilo, e diversas cenas são um mistério até para parte do elenco.

Ao contrário da versão original, Odete deve sofrer um atentado a tiros em breve, com três grandes suspeitos: Marco Aurélio (Alexandre Nero), Maria de Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond).

Leia Também

Uma das possibilidades é que a vilã sobreviva a essa primeira tentativa de assassinato e depois seja morta de fato.

Porém, outro possível caminho é apontado nos bastidores: o de que Odete forjará a própria morte para fugir do país com César. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do portal Léo Dias.

Além disso, também circula na produção a possibilidade de Maria de Fátima ser assassinada ao invés da dona da TCA.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Quando acaba Vale Tudo?

"Vale Tudo" chega ao fim oficialmente em 17 de setembro, após 173 capítulos. A novela será substituída por "Três Graças", de Aguinaldo Silva. 

Leia também

Livro que Odete Roitman leu em "Vale Tudo" se torna um dos mais vendidos
Literatura e novela

Livro que Odete Roitman leu em "Vale Tudo" se torna um dos mais vendidos
Vale Tudo: Personagem inédito chega para incomodar Laís e Cecília
Novelas

Vale Tudo: Personagem inédito chega para incomodar Laís e Cecília

Compartilhe

Tags