Vale Tudo continua no ranking das piores audiências das novelas das 21h da Globo
"Vale Tudo" é um sucesso ou fracasso? Novela de Manuela Dias cresce, mas continua entre as menores audiências da história da Globo.
Sucesso ou fracasso? "Vale Tudo" tem crescido em audiência e repercussão nas últimas semanas.
No início de setembro, a novela escrita por Manuela Dias teve a média semanal de 29,1 pontos, a maior do horário das 21h da Globo desde 2024, quando "Terra e Paixão" estava no ar.
Porém, o remake da trama de 1988 ainda não superou uma marca ingrata quando o assunto é audiência.
Vale Tudo está entre as novelas menos assistidas do horário
Até agora, "Vale Tudo" tem audiência média de 22,8 pontos na região metropolitana de São Paulo, frequentemente usada como parâmetro para publicidade, segundo o portal Notícias da TV.
Trata-se de uma média de 1,76 milhão de domicílios assistindo a trama a cada capítulo.
Mesmo que esteja em uma tendência crescente, a audiência de "Vale Tudo" ainda é a terceira maior da história do horário, à frente apenas de "Mania de Você" (2024), com 21,2 pontos e "Um Lugar ao Sol", com 22,3 pontos, ambas consideradas fracasso de audiência.
Diante dos acontecimentos eletrizantes que a reta final promete, é possível que novela siga crescendo e supere os índices de outras novelas do horário, como "Travessia" (2022), com 24,2, e "Babilônia" (2015), com 25,4.
Se mantiver uma melhora firme, "Vale Tudo" pode chegar ao fim com uma audiência mais semelhante a outras novelas recentes da faixa, como "Terra e Paixão" (2023), que teve 26,6 pontos e "Renascer" (2024), com 25,5.
Apesar dos números aparentemente baixos, a novela de Manuela Dias já conquistou o maior faturamento da história da Globo, segundo a imprensa.
Durante a trama, foram apresentadas inserções comerciais de marcas de diversos seguimentos, como Omo, Amazon e Coca Cola.