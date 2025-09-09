Vale Tudo continua no ranking das piores audiências das novelas das 21h da Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Vale Tudo" é um sucesso ou fracasso? Novela de Manuela Dias cresce, mas continua entre as menores audiências da história da Globo.

Clique aqui e escute a matéria

Sucesso ou fracasso? "Vale Tudo" tem crescido em audiência e repercussão nas últimas semanas.

No início de setembro, a novela escrita por Manuela Dias teve a média semanal de 29,1 pontos, a maior do horário das 21h da Globo desde 2024, quando "Terra e Paixão" estava no ar.

Porém, o remake da trama de 1988 ainda não superou uma marca ingrata quando o assunto é audiência.

Vale Tudo está entre as novelas menos assistidas do horário

Até agora, "Vale Tudo" tem audiência média de 22,8 pontos na região metropolitana de São Paulo, frequentemente usada como parâmetro para publicidade, segundo o portal Notícias da TV.

Trata-se de uma média de 1,76 milhão de domicílios assistindo a trama a cada capítulo.

Mesmo que esteja em uma tendência crescente, a audiência de "Vale Tudo" ainda é a terceira maior da história do horário, à frente apenas de "Mania de Você" (2024), com 21,2 pontos e "Um Lugar ao Sol", com 22,3 pontos, ambas consideradas fracasso de audiência.

Diante dos acontecimentos eletrizantes que a reta final promete, é possível que novela siga crescendo e supere os índices de outras novelas do horário, como "Travessia" (2022), com 24,2, e "Babilônia" (2015), com 25,4.

Se mantiver uma melhora firme, "Vale Tudo" pode chegar ao fim com uma audiência mais semelhante a outras novelas recentes da faixa, como "Terra e Paixão" (2023), que teve 26,6 pontos e "Renascer" (2024), com 25,5.

Apesar dos números aparentemente baixos, a novela de Manuela Dias já conquistou o maior faturamento da história da Globo, segundo a imprensa.

Durante a trama, foram apresentadas inserções comerciais de marcas de diversos seguimentos, como Omo, Amazon e Coca Cola.