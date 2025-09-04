Terra Nostra: Quando Giuliana e Matteo vão se reencontrar? Confira as reviravoltas da trama
Casal se desencontra no desembarque e muitas reviravoltas acontecem antes de Matteo e Giuliana se verem novamente. Saiba quando será o reencontro
Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda) se apaixonaram em um navio que trouxe imigrantes italianos ao Brasil logo no começo da novela Terra Nostra.
O casal tem uma química instantânea, mas se desencontram no desembarque. Muita gente fica na expectativa para saber quando os protagonistas se verão novamente na trama.
Na exibição original da novela, o reencontro ocorre finalmente no capítulo 37. Como a versão que é exibida na reprise é editada, é provável que a cena seja exibida em outubro.
Antes do casal se ver novamente, várias coisas vão acontecer.
Reviravoltas em Terra Nostra e o reencontro
Giuliana descobre que está grávida de Matteo e decide se casar com Marco Antônio, que aceita assumir a criança. Porém, após o parto, Janete, mãe de Marco Antônio, que não aceita o neto, sequestra o bebê e o esconde.
Matteo é forçado a se casar com Rosana, que mente para o pai, Gumercindo, dizendo que teve uma noite de amor com o italiano.
Matteo viaja para a cidade em busca de Giuliana.
O cocheiro Damião será o responsável por revelar o paradeiro de Giuliana, possibilitando, assim, o tão esperado reencontro.