5 livros que viraram novelas de TV famosas
Clássicos da literatura brasileira e internacional ganharam vida na TV, transformando-se em novelas de grande sucesso de público. Conheça algumas!
Diversos clássicos da literatura brasileira e internacional ganharam versões para novelas de TV de muito sucesso.
De clássicos do século XVI, como “A Megera Domada” de William Shakespeare, até “Gabriela, Cravo e Canela”, de Jorge Amado, todas tiveram suas versões de folhetim muito aprovadas pelo público.
A seguir, confira cinco livros que viraram novelas da Globo:
Gabriela, Cravo e Canela
O romance de Jorge Amado, publicado em 1958, ganhou duas versões na televisão: em 1975 e em 2012.
As adaptações foram estreladas por Sônia Braga e depois por Juliana Paes, na nova versão.
O Cravo e a Rosa
A novela de 2000, escrita por Walcyr Carrasco, foi inspirada em "A Megera Domada" de William Shakespeare.
A trama se passa nos anos 1920 e mostra o jogo de provocações entre Petruchio e Catarina.
Orgulho e Paixão
A novela de 2018 se inspirou em várias obras de Jane Austen, incluindo "Orgulho e Preconceito" e "Razão e Sensibilidade".
A história recriou o universo dos romances de época com um toque brasileiro.
Ciranda de Pedra
O romance de Lygia Fagundes Telles, de 1954, traz uma história sobre conflitos familiares e busca por identidade.
Ele ganhou duas adaptações na TV Globo: uma em 1981 e outra em 2008.
A Escrava Isaura
O livro de Bernardo Guimarães, de 1875, foi adaptado para a televisão em 1976 e em 2004.
A versão de 1976, com Lucélia Santos, se tornou um sucesso internacional, enquanto a de 2004, com Bianca Rinaldi, também marcou época.