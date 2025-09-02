fechar
Novela | Notícia

5 livros que viraram novelas de TV famosas

Clássicos da literatura brasileira e internacional ganharam vida na TV, transformando-se em novelas de grande sucesso de público. Conheça algumas!

Por Marilia Pessoa Publicado em 02/09/2025 às 14:51
Novela O Cravo e a Rosa
Novela O Cravo e a Rosa - Nelson Di Rago/Globo

Diversos clássicos da literatura brasileira e internacional ganharam versões para novelas de TV de muito sucesso.

De clássicos do século XVI, como “A Megera Domada” de William Shakespeare, até “Gabriela, Cravo e Canela”, de Jorge Amado, todas tiveram suas versões de folhetim muito aprovadas pelo público.

A seguir, confira cinco livros que viraram novelas da Globo:

Gabriela, Cravo e Canela

O romance de Jorge Amado, publicado em 1958, ganhou duas versões na televisão: em 1975 e em 2012.

As adaptações foram estreladas por Sônia Braga e depois por Juliana Paes, na nova versão.

O Cravo e a Rosa

A novela de 2000, escrita por Walcyr Carrasco, foi inspirada em "A Megera Domada" de William Shakespeare.

A trama se passa nos anos 1920 e mostra o jogo de provocações entre Petruchio e Catarina.

Orgulho e Paixão

A novela de 2018 se inspirou em várias obras de Jane Austen, incluindo "Orgulho e Preconceito" e "Razão e Sensibilidade".

A história recriou o universo dos romances de época com um toque brasileiro.

Ciranda de Pedra

O romance de Lygia Fagundes Telles, de 1954, traz uma história sobre conflitos familiares e busca por identidade.

Ele ganhou duas adaptações na TV Globo: uma em 1981 e outra em 2008.

A Escrava Isaura

O livro de Bernardo Guimarães, de 1875, foi adaptado para a televisão em 1976 e em 2004.

A versão de 1976, com Lucélia Santos, se tornou um sucesso internacional, enquanto a de 2004, com Bianca Rinaldi, também marcou época.

