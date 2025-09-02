5 livros que viraram novelas de TV famosas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clássicos da literatura brasileira e internacional ganharam vida na TV, transformando-se em novelas de grande sucesso de público. Conheça algumas!

Clique aqui e escute a matéria

Diversos clássicos da literatura brasileira e internacional ganharam versões para novelas de TV de muito sucesso.

De clássicos do século XVI, como “A Megera Domada” de William Shakespeare, até “Gabriela, Cravo e Canela”, de Jorge Amado, todas tiveram suas versões de folhetim muito aprovadas pelo público.

A seguir, confira cinco livros que viraram novelas da Globo:



Gabriela, Cravo e Canela

O romance de Jorge Amado, publicado em 1958, ganhou duas versões na televisão: em 1975 e em 2012.

As adaptações foram estreladas por Sônia Braga e depois por Juliana Paes, na nova versão.

O Cravo e a Rosa

A novela de 2000, escrita por Walcyr Carrasco, foi inspirada em "A Megera Domada" de William Shakespeare.

A trama se passa nos anos 1920 e mostra o jogo de provocações entre Petruchio e Catarina.

Orgulho e Paixão

A novela de 2018 se inspirou em várias obras de Jane Austen, incluindo "Orgulho e Preconceito" e "Razão e Sensibilidade".

A história recriou o universo dos romances de época com um toque brasileiro.

Ciranda de Pedra

O romance de Lygia Fagundes Telles, de 1954, traz uma história sobre conflitos familiares e busca por identidade.

Ele ganhou duas adaptações na TV Globo: uma em 1981 e outra em 2008.

A Escrava Isaura

O livro de Bernardo Guimarães, de 1875, foi adaptado para a televisão em 1976 e em 2004.

A versão de 1976, com Lucélia Santos, se tornou um sucesso internacional, enquanto a de 2004, com Bianca Rinaldi, também marcou época.

