Saiba qual novela mexicana pode ser reprisada no SBT após extinção do ‘Aqui Agora’
O Aqui Agora, que estreou no último mês de agosto, nos fins de tarde do SBT, possui grandes chances de ser descontinuado nesta próxima sexta-feira (5), mesmo com as altas expectativas pela nova versão apresentada do jornalístico apresentado por Dani Brandi, Geraldo Luís e Marco Pagetti.
Segundo informações do jornalista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, o formato pode fazer parte de uma das novas mudanças traçadas pela direção da emissora da família Abravanel, que dentre elas, podem vir com a reprise de Rubi. A novela, lançada em 2005, foi reprisada em 2006, 2013, 2017 e pode retornar nos próximos dias.
A expectativa é que o dramalhão mexicano protagonizado por Bárbara Mori faça dobradinha com Maria do Bairro no início das tardes do SBT, a partir da próxima segunda-feira (8). Todavia, um núcleo do canal paulista defende que Rubi retorne a partir do dia 15 de setembro.
O folhetim conta a historia de Rubi, uma mulher pobre mas de uma extraordinária beleza física. Ambiciosa, ela está decidida a utilizar essa beleza para casar-se com um homem rico. Curiosamente, em todas suas exibições, a trama fez o maior sucesso no Ibope.
