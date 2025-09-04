Saiba qual novela mexicana pode ser reprisada no SBT após extinção do ‘Aqui Agora’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O Aqui Agora, que estreou no último mês de agosto, nos fins de tarde do SBT, possui grandes chances de ser descontinuado nesta próxima sexta-feira (5), mesmo com as altas expectativas pela nova versão apresentada do jornalístico apresentado por Dani Brandi, Geraldo Luís e Marco Pagetti.

Segundo informações do jornalista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, o formato pode fazer parte de uma das novas mudanças traçadas pela direção da emissora da família Abravanel, que dentre elas, podem vir com a reprise de Rubi. A novela, lançada em 2005, foi reprisada em 2006, 2013, 2017 e pode retornar nos próximos dias.

A expectativa é que o dramalhão mexicano protagonizado por Bárbara Mori faça dobradinha com Maria do Bairro no início das tardes do SBT, a partir da próxima segunda-feira (8). Todavia, um núcleo do canal paulista defende que Rubi retorne a partir do dia 15 de setembro.

O folhetim conta a historia de Rubi, uma mulher pobre mas de uma extraordinária beleza física. Ambiciosa, ela está decidida a utilizar essa beleza para casar-se com um homem rico. Curiosamente, em todas suas exibições, a trama fez o maior sucesso no Ibope.

Rubi (Foto: Divulgação)

VEJA MAIS: SBT cogita reestruturação, novela adulta e dobradinha arriscada em 2026

O post Saiba qual novela mexicana pode ser reprisada no SBT após extinção do ‘Aqui Agora’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.