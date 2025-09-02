fechar
Reprises imperdíveis: 5 novelas famosas para assistir no Globoplay em setembro

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 02/09/2025 às 18:27
Setembro chega com boas novidades para os fãs de novelas. O Globoplay preparou um cardápio especial de reprises, trazendo clássicos e raridades que prometem prender a atenção do público. Entre dramas históricos, romances intensos e histórias leves, há opções para todos os gostos. Confira cinco novelas que você não pode deixar de assistir neste mês.

Terra Nostra

A primeira parada é no início das tardes da Globo, com a volta de Terra Nostra na Edição Especial da emissora, substituindo História de Amor. Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a trama mistura drama e romance na saga de imigrantes italianos no Brasil e também está disponível no Globoplay, permitindo que o público relembre cada detalhe a qualquer hora.

Hipertensão

No Globoplay Novelas, antigo Canal Viva, estreia Hipertensão, produção de 1986 de Ivani Ribeiro. A novela, protagonizada por Maria Zilda, ainda não tinha sido reprisada e chega para ocupar o lugar de Plumas e Paetês. A exibição será diária, com horários às 13h50, 1h20 e 8h50, oferecendo uma chance única de conhecer essa trama clássica da TV brasileira.

Dolunay

A partir do dia 10, os assinantes do Globoplay poderão acompanhar Dolunay, novela turca protagonizada por Can Yaman e Özge Gürel, já conhecidos do público por Sr. Errado. A história acompanha Nazli, jovem estudante de gastronomia, e Ferit, empresário bem-sucedido, em um romance que mistura atritos, aproximações inesperadas e muita diversão. A exibição será de segunda a sábado, às 20h55, com reprises ao longo do dia.

As Três Marias

Entre as raridades do Globoplay está As Três Marias, de 1980, com Glória Pires, Nádia Lippi e Maitê Proença. A novela, adaptação do romance de Rachel de Queiroz, será exibida no projeto Fragmentos, a partir do dia 8, em poucos capítulos preservados no acervo da Globo, permitindo que o público relembre essa trama histórica.

Três Irmãs

Por fim, Três Irmãs, de Antônio Calmon, exibida em 2008, também retorna ao Globoplay no dia 22 de setembro. Com Claudia Abreu, Giovanna Antonelli e Carolina Dieckmann como protagonistas, a novela não teve sucesso em seu horário original, mas ganha uma nova chance de conquistar os espectadores, oferecendo drama, romance e reviravoltas típicas das produções da Globo.

