História de Amor: Marta revela segredo de Helena a Joyce

Jovem finalmente vai descobrir a verdade na reta final da edição especial da novela "História de Amor". Confira o que vai acontecer na trama

Helena (Regina Duarte) vai finalmente ter o segredo que escondeu de Joyce (Carla Marins) revelado na reta final da edição especial da novela “História de Amor”.

Joyce é, na verdade, filha de Assunção (Nuno Leal Maia) com Maria Lúcia, irmã de Helena que morreu no parto.

Em um momento de fúria, Marta (Bia Nunnes) revelará um segredo a Joyce. Revoltada com a forma como a jovem tratou Helena, Marta a confronta.

Durante uma discussão, ela defende Helena e solta a bomba: "Você não é filha da Helena!".

"Eu sei há muito tempo Joyce, desde que você tinha um mês de vida. Não há nada que possa mudar essa realidade, a Helena não é sua mãe. Se essa verdade não mudar você, você não tem mais salvação", dirá ela.

"Ela te criou, te amou e te ama como se você tivesse nascido dela. Sofro com cada agressão que fere o coração que a Helena tem, mas ela não é sua mãe de verdade. Você é filha da irmã da Helena, Maria Lúcia. Ela teve um caso com seu pai, engravidou e foi posta para fora de casa. Mas morreu ao te dar à luz. Sua mãe veio com você para o Rio, procurou pelo seu pai e registraram você como filha. Uma boa mulher adota uma sobrinha, filha de uma irmã que morreu", completa Marta.

Joyce desaba em lágrimas e é consolada pelos amigos. De repente, Helena chega de surpresa e, em uma conversa emocionante, confirma a verdade.

A edição especial da novela História de Amor termina em 12 de setembro.