Como Diná morre em "A Viagem"? Descubra desfecho da personagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Personagem vai morrer nos próximos capítulos da novela que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo da TV Globo. Saiba como vai ser a cena

Clique aqui e escute a matéria

Diná (Christiane Torloni) vai morrer nos próximos capítulos da novela “A Viagem”, que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo da TV Globo.

A personagem morrerá na reta final da trama, após sofrer um ataque cardíaco.

Depois da morte de Otávio (Antonio Fagundes), Diná passa a querer morrer e até pensa em tirar a própria vida. A morte dele deve ir ao ar na primeira semana de setembro, entre os capítulos da segunda (1º) até quarta-feira (3).

Com problemas cardíacos, a personagem Diná não resistirá ao reencontrar a sobrinha desaparecida, Bia. Ela a abraça e morre em seus braços.

Pouco depois, Diná aparece no Nosso Lar. Ela demora a aceitar que morreu, mas se convence ao reencontrar seu grande amor, Otávio.

