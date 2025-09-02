Como Diná morre em "A Viagem"? Descubra desfecho da personagem
Personagem vai morrer nos próximos capítulos da novela que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo da TV Globo. Saiba como vai ser a cena
Clique aqui e escute a matéria
Diná (Christiane Torloni) vai morrer nos próximos capítulos da novela “A Viagem”, que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo da TV Globo.
A personagem morrerá na reta final da trama, após sofrer um ataque cardíaco.
Depois da morte de Otávio (Antonio Fagundes), Diná passa a querer morrer e até pensa em tirar a própria vida. A morte dele deve ir ao ar na primeira semana de setembro, entre os capítulos da segunda (1º) até quarta-feira (3).
Com problemas cardíacos, a personagem Diná não resistirá ao reencontrar a sobrinha desaparecida, Bia. Ela a abraça e morre em seus braços.
Pouco depois, Diná aparece no Nosso Lar. Ela demora a aceitar que morreu, mas se convence ao reencontrar seu grande amor, Otávio.