fechar
Novela | Notícia

Como Diná morre em "A Viagem"? Descubra desfecho da personagem

Personagem vai morrer nos próximos capítulos da novela que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo da TV Globo. Saiba como vai ser a cena

Por Marilia Pessoa Publicado em 02/09/2025 às 17:57 | Atualizado em 02/09/2025 às 17:59
Christiane Torloni é Diná em "A Viagem".
Christiane Torloni é Diná em "A Viagem". - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

Diná (Christiane Torloni) vai morrer nos próximos capítulos da novela “A Viagem”, que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo da TV Globo.

A personagem morrerá na reta final da trama, após sofrer um ataque cardíaco.

Depois da morte de Otávio (Antonio Fagundes), Diná passa a querer morrer e até pensa em tirar a própria vida. A morte dele deve ir ao ar na primeira semana de setembro, entre os capítulos da segunda (1º) até quarta-feira (3).

Com problemas cardíacos, a personagem Diná não resistirá ao reencontrar a sobrinha desaparecida, Bia. Ela a abraça e morre em seus braços.

Pouco depois, Diná aparece no Nosso Lar. Ela demora a aceitar que morreu, mas se convence ao reencontrar seu grande amor, Otávio.

Leia Também

Leia também

Juliana Paes, Bianca Bin e Camila Queiroz podem estrelar nova novela das 21h
Novela da nove

Juliana Paes, Bianca Bin e Camila Queiroz podem estrelar nova novela das 21h
Horário A Viagem hoje (29/08): Veja resumo do dia e que horas vai ao ar
a viagem

Horário A Viagem hoje (29/08): Veja resumo do dia e que horas vai ao ar

Compartilhe

Tags