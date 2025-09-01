fechar
Juliana Paes, Bianca Bin e Camila Queiroz podem estrelar nova novela das 21h

Escrita por Walcyr Carrasco, a novela "Quem Ama Cuida" estreia em 2026 abordando abandono de idosos, em uma trama cheia de reviravoltas.

Por Thallys Menezes Publicado em 01/09/2025 às 20:12
Juliana Paes, Bianca Bin e Camila Queiroz
Juliana Paes, Bianca Bin e Camila Queiroz - Reprodução

Elenco de peso no horário nobre da Globo!

"Vale Tudo" ainda nem terminou, mas a emissora já organiza as próximas novelas do horário.

"Três Graças", de Aguinaldo Silva, estreia oficialmente no fim do ano, substituindo a saga de Raquel (Taís Araújo).

E após a próxima novela, já há uma nova história prevista: "Quem Ama Cuida" (título provisório) escrita por Walcyr Carrasco.

Nova novela terá história de abandono e elenco de peso

Segundo a coluna da jornalista Carla Bittencourt", "Quem Ama Cuida" conta a história de um idoso negligenciado pelos filhos que decide deixar a herança apenas para a enfermeira que cuida dele.

Juntos, os dois reuniriam provas de que os filhos o abandonaram, para tirá-los do testamento.

Com a morte do idoso, a enfermeira receberia o dinheiro, mas seria acusada de fraude e acabaria tendo que provar sua inocência - inclusive para o público.

De acordo com a coluna, Reginaldo Faria é cotado para o papel do idoso e Camila Queiroz, da enfermeira. Grávida se sua primeira filha, a atriz já teria dado à luz antes do início das filmagens, previsto para março.

Camila e Walcyr já trabalharam juntos em "Verdades Secretas" e "Êta Mundo Bom!".

Além dela, também são cogitadas para a novela duas atrizes que já foram parceiras do autor em outras novelas. É o caso de Juliana Paes, cotada para interpretar uma aliada da personagem de Camila, e Bianca Bin, que deve interpretar uma das vilãs.

Isabel Teixeira, a Maria Bruaca de "Pantanal", também pode interpretar uma das antagonistas da trama. 

No ar com "Êta Mundo Melhor!", Walcyr entregou a autoria da trama a Mauro Wilson após os 30 primeiros capítulos, para se dedicar a "Quem Ama Cuida".

O autor é famoso por ter sucessos em todos os horários de novelas da emissora, como "Chocolate com Pimenta" (2003), "Caras & Bocas" (2009) e "A Dona do Pedaço" (2019).

Quando acaba Vale Tudo?

"Vale Tudo" deve chegar ao fim em 17 de outubro, com reapresentação do último capítulo no dia 18 de outubro. A novela será substituída por "Três Graças" em 20 de outubro.

