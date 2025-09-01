Juliana Paes, Bianca Bin e Camila Queiroz podem estrelar nova novela das 21h

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Escrita por Walcyr Carrasco, a novela "Quem Ama Cuida" estreia em 2026 abordando abandono de idosos, em uma trama cheia de reviravoltas.

Elenco de peso no horário nobre da Globo!

"Vale Tudo" ainda nem terminou, mas a emissora já organiza as próximas novelas do horário.

"Três Graças", de Aguinaldo Silva, estreia oficialmente no fim do ano, substituindo a saga de Raquel (Taís Araújo).

E após a próxima novela, já há uma nova história prevista: "Quem Ama Cuida" (título provisório) escrita por Walcyr Carrasco.

Nova novela terá história de abandono e elenco de peso

Segundo a coluna da jornalista Carla Bittencourt", "Quem Ama Cuida" conta a história de um idoso negligenciado pelos filhos que decide deixar a herança apenas para a enfermeira que cuida dele.

Juntos, os dois reuniriam provas de que os filhos o abandonaram, para tirá-los do testamento.

Com a morte do idoso, a enfermeira receberia o dinheiro, mas seria acusada de fraude e acabaria tendo que provar sua inocência - inclusive para o público.

De acordo com a coluna, Reginaldo Faria é cotado para o papel do idoso e Camila Queiroz, da enfermeira. Grávida se sua primeira filha, a atriz já teria dado à luz antes do início das filmagens, previsto para março.

Camila e Walcyr já trabalharam juntos em "Verdades Secretas" e "Êta Mundo Bom!".

Além dela, também são cogitadas para a novela duas atrizes que já foram parceiras do autor em outras novelas. É o caso de Juliana Paes, cotada para interpretar uma aliada da personagem de Camila, e Bianca Bin, que deve interpretar uma das vilãs.

Isabel Teixeira, a Maria Bruaca de "Pantanal", também pode interpretar uma das antagonistas da trama.

No ar com "Êta Mundo Melhor!", Walcyr entregou a autoria da trama a Mauro Wilson após os 30 primeiros capítulos, para se dedicar a "Quem Ama Cuida".

O autor é famoso por ter sucessos em todos os horários de novelas da emissora, como "Chocolate com Pimenta" (2003), "Caras & Bocas" (2009) e "A Dona do Pedaço" (2019).

Quando acaba Vale Tudo?

"Vale Tudo" deve chegar ao fim em 17 de outubro, com reapresentação do último capítulo no dia 18 de outubro. A novela será substituída por "Três Graças" em 20 de outubro.