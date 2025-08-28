Globo começa gravações de Três Graças no Rio
Clique aqui e escute a matéria
A novela Três Graças, de Aguinaldo Silva, já gravou uma bateria de cenas externas em São Paulo e agora se concentra em sequências em sua cidade cenográfica, no Rio de Janeiro. A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.
Inclusive, Aguinaldo posou ao lado do diretor Luiz Henrique Rios, Virgílio Silva e Zé Dassilva em sua visita nas locações de sua nova trama no horário nobre da emissora. A favela, local em que se concentram grandes personagens, se chamará Chacrinha.
Quem teve a ideia de ambientar a novela em São Paulo foi a Globo. Inicialmente, quando estava escrevendo até o capítulo 20, o autor foi informado pela mudança repentina, mas que não teve maiores consequências nas tramas. “Não foi nada difícil para mim”, teria dito Aguinaldo.
A novela Três Graças substitui o problemático remake de Vale Tudo, em 20 de outubro. Em seu elenco, têm grandes nomes, como Dira Paes, Fernanda Vasconcelos, Grazi Massafera, Marcos Palmeira, Murilo Benício, Carla Marins, Amaury Lorenzo, Pedro Novaes e tantos outros.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br