Horário A Viagem hoje (29/08): Veja resumo do dia e que horas vai ao ar

Clássico espírita de 1994, "A Viagem" continua a ser exibida no Vale a Pena Ver de Novo. Saiba o que vem aí para Otávio, Alexandre e Diná.

Clique aqui e escute a matéria

"A Viagem" segue emocionando o público do Vale a Pena Ver de Novo.

Confira o que está previsto para personagens icônicos como Otávio (Antonio Fagundes), Alexandre (Guilherme Fontes) e Diná (Christiane Torloni) nesta sexta-feira (29).

Resumo A Viagem - 29/08

Bia sai de casa e vai morar com o pai. Estela dá carta branca para a filha fazer o que ela quiser. Estela diz a Bia que se ela não quer morar com ela e Alberto, ela irá morar com o pai. Bia pega suas coisas, mas Ismael tenta demovê-la da ideia de sair de casa. Otávio diz a Alberto que quer um passe espiritual dele.

Bia acaba indo com o pai. Alberto dá um passe espiritual em Otávio. Agenor mostra para Lisa o jornal com o escândalo de Téo no restaurante.

Agenor fica com mais raiva de Téo, depois de ler o jornal, e diz que, na casa dele, o rapaz não entra mais. Lisa liga para o namorado para reafirmar-lhe sua solidariedade.

Depois, eles resolvem viajar para Paraty. Cininha continua intrigada com a relação de Tibério e Mascarado. Ela afirma que o Mascarado é uma mulher. Andrezza desabafa com Maroca e afirma que não volta mais para Raul. Piora o estado de saúde de Guiomar. Maroca e Maria flagram Andrezza e Antônio se beijando. Otávio faz regressão com Alberto.

Fonte: Resumo das Novelas

Que horas passa A Viagem hoje (29/08)?

O Vale a Pena Ver de Novo com "A Viagem" vai ao ar às 17h15, após a exibição do filme "O Destino de Júpiter" na Sessão da Tarde.

Sinopse do filme da Sessão da Tarde - O Destino de Júpiter

Sinopse: "Jupiter Jones é a descendente de uma linhagem que a coloca como a próxima ocupante do posto de rainha do universo. Sem saber disto, ela segue sua vida pacata trabalhando como empregada doméstica nos Estados Unidos, país onde vive após deixar a Rússia. Um dia, ela recebe a visita de Caine, um ex-militar alterado geneticamente que tem por missão protegê-la a todo custo e levá-la para assumir seu lugar de direito".

Dirigido por Lana e Lilly Wachowski, de "Matrix".

