fechar
Novela |

Horário A Viagem hoje (29/08): Veja resumo do dia e que horas vai ao ar

Clássico espírita de 1994, "A Viagem" continua a ser exibida no Vale a Pena Ver de Novo. Saiba o que vem aí para Otávio, Alexandre e Diná.

Por Thallys Menezes Publicado em 29/08/2025 às 14:47 | Atualizado em 29/08/2025 às 14:51
Diná e Otávio em A Viagem
Diná e Otávio em A Viagem - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

"A Viagem" segue emocionando o público do Vale a Pena Ver de Novo.

Confira o que está previsto para personagens icônicos como Otávio (Antonio Fagundes), Alexandre (Guilherme Fontes) e Diná (Christiane Torloni) nesta sexta-feira (29).

Resumo A Viagem - 29/08

Bia sai de casa e vai morar com o pai. Estela dá carta branca para a filha fazer o que ela quiser. Estela diz a Bia que se ela não quer morar com ela e Alberto, ela irá morar com o pai. Bia pega suas coisas, mas Ismael tenta demovê-la da ideia de sair de casa. Otávio diz a Alberto que quer um passe espiritual dele.

Bia acaba indo com o pai. Alberto dá um passe espiritual em Otávio. Agenor mostra para Lisa o jornal com o escândalo de Téo no restaurante.

Leia Também

Agenor fica com mais raiva de Téo, depois de ler o jornal, e diz que, na casa dele, o rapaz não entra mais. Lisa liga para o namorado para reafirmar-lhe sua solidariedade.

Depois, eles resolvem viajar para Paraty. Cininha continua intrigada com a relação de Tibério e Mascarado. Ela afirma que o Mascarado é uma mulher. Andrezza desabafa com Maroca e afirma que não volta mais para Raul. Piora o estado de saúde de Guiomar. Maroca e Maria flagram Andrezza e Antônio se beijando. Otávio faz regressão com Alberto.

Fonte: Resumo das Novelas

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Que horas passa A Viagem hoje (29/08)?

O Vale a Pena Ver de Novo com "A Viagem" vai ao ar às 17h15, após a exibição do filme "O Destino de Júpiter" na Sessão da Tarde.

Leia Também

Sinopse do filme da Sessão da Tarde - O Destino de Júpiter

Sinopse: "Jupiter Jones é a descendente de uma linhagem que a coloca como a próxima ocupante do posto de rainha do universo. Sem saber disto, ela segue sua vida pacata trabalhando como empregada doméstica nos Estados Unidos, país onde vive após deixar a Rússia. Um dia, ela recebe a visita de Caine, um ex-militar alterado geneticamente que tem por missão protegê-la a todo custo e levá-la para assumir seu lugar de direito".

Dirigido por Lana e Lilly Wachowski, de "Matrix".

Leia também

Otávio morre em A Viagem? Desfecho do personagem surpreende
a viagem

Otávio morre em A Viagem? Desfecho do personagem surpreende
O que acontece com Ismael em "A Viagem"? Saiba final trágico do vilão
Novelas

O que acontece com Ismael em "A Viagem"? Saiba final trágico do vilão

Compartilhe

Tags