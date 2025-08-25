Globo define autora de ‘Floribella’ como roteirista do filme baseado na novela ‘A Viagem’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Globo, atualmente em cartaz com a reprise de A Viagem, está desenvolvendo um filme inédito, inspirado no ambiente da novela de 1994, no ar no Vale a Pena Ver de Novo.

Jaqueline Vargas, conhecida por ter sido autora de Floribella (2005), na Band, e a temporada de 2008 de Malhação, foi escalada para ser a roteirista do longa. Detalhes da sinopse ainda não foram revelados, mas a autora, atualmente na equipe de colaboradores de Rosane Svartman na novela Dona de Mim, e refletiu sobre a atualidade do que é abordado na trama.

“Na novela ‘A viagem’, Alexandre se suicida, cheio de ressentimento, e se transforma em um espírito obsessor. (…) Atualmente, o ‘obsessor’ pode estar dentro de nós. Afinal, o ressentimento pode nos aprisionar, destruir relações, e até nos afastar de pessoas queridas. E ele é uma narrativa. A narrativa da injustiça, da dor. Essa narrativa quanto mais repetida pode se tornar a identidade do sujeito”, disse ela, em entrevista ao jornal O Globo.

Além de escritora, Jaqueline Vargas é psicanalista, e descreveu sua percepção na construção da obra. “Como roteirista, sei que esse é um motor dramático poderoso: personagens tomados por ressentimento se tornam imprevisíveis, perigosos e, por isso extremamente humanos. De repente é por tudo isso que a ‘A viagem’ ainda nos prenda, ainda mais nos dias de hoje: porque, além de falar sobre vida após a morte, fala sobre aquilo que continuamos a viver e a reviver. É, por isso, que tem filme vindo aí”, declarou.

Jaqueline Vargas (Foto: Reprodução/Instagram)

