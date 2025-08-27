fechar
Novela | Notícia

Otávio morre em A Viagem? Desfecho do personagem surpreende

"A Viagem" não para de surpreender os espectadores. Entenda qual será o desfecho surpreendente de Otávio e sua amada Diná na novela.

Por Thallys Menezes Publicado em 27/08/2025 às 19:32
Otávio (Antonio Fagundes) em "A Viagem"
Otávio (Antonio Fagundes) em "A Viagem" - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

"A Viagem" não é uma novela como as outras!

Exibida originalmente em 1994, a trama de Ivani Ribeiro conquistou o Brasil ao falar de reencarnação e espiritualidade de uma maneira única.

Por conta de tais temáticas, o destino de personagens como os protagonistas Diná (Christiane Torloni) e Otávio (Antonio Fagundes) foge do usual para mocinhos e mocinhas de novelas.

Entenda o que acontece com o principal personagem masculino da trama, reexibida no Vale a Pena Ver de Novo!

Otávio morre em A Viagem?

Sim, Otávio será vítima de um grave acidente de carro provocado pelo espírito do Alexandre (Guilherme Fontes).

Mesmo que o advogado tenha convivido com o câncer durante a novela, será a maldade do irmão desencarnado de Diná que provocará sua morte.

Após a tragédia, Diná e os filhos de Otávio ficam inconsoláveis, enquanto a alma do protagonista segue para o Nosso Lar, uma dimensão pós-morte pacífica.

Segundo o site Resumo das Novelas, as sequências da morte do personagem devem ir ao ar entre quinta e sexta-feira (27 e 28/08).

Leia Também

Qual é o desfecho de Otávio?

Com o passar da trama, Otávio reencontra Diná, que também morrerá. A protagonista tem um mal súbito após reencontrar a sobrinha Bia (Fernanda Rodrigues), que havia desaparecido.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No fim da trama, Diná ajuda o espírito de Alexandre de se regenerar e desistir da vingança. Após a reencarnação do irmão, o espírito da moça e o de Otávio se unem para sempre, em uma felicidade eterna.

Leia também

O que acontece com Ismael em "A Viagem"? Saiba final trágico do vilão
Novelas

O que acontece com Ismael em "A Viagem"? Saiba final trágico do vilão
Que horas passa A Viagem hoje (15/08)? Alexandre toma conta de Téo; veja resumo e horário
a viagem

Que horas passa A Viagem hoje (15/08)? Alexandre toma conta de Téo; veja resumo e horário

Compartilhe

Tags