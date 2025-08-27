Otávio morre em A Viagem? Desfecho do personagem surpreende

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"A Viagem" não para de surpreender os espectadores. Entenda qual será o desfecho surpreendente de Otávio e sua amada Diná na novela.

"A Viagem" não é uma novela como as outras!

Exibida originalmente em 1994, a trama de Ivani Ribeiro conquistou o Brasil ao falar de reencarnação e espiritualidade de uma maneira única.

Por conta de tais temáticas, o destino de personagens como os protagonistas Diná (Christiane Torloni) e Otávio (Antonio Fagundes) foge do usual para mocinhos e mocinhas de novelas.

Entenda o que acontece com o principal personagem masculino da trama, reexibida no Vale a Pena Ver de Novo!

Otávio morre em A Viagem?

Sim, Otávio será vítima de um grave acidente de carro provocado pelo espírito do Alexandre (Guilherme Fontes).

Mesmo que o advogado tenha convivido com o câncer durante a novela, será a maldade do irmão desencarnado de Diná que provocará sua morte.

Após a tragédia, Diná e os filhos de Otávio ficam inconsoláveis, enquanto a alma do protagonista segue para o Nosso Lar, uma dimensão pós-morte pacífica.

Segundo o site Resumo das Novelas, as sequências da morte do personagem devem ir ao ar entre quinta e sexta-feira (27 e 28/08).

Qual é o desfecho de Otávio?

Com o passar da trama, Otávio reencontra Diná, que também morrerá. A protagonista tem um mal súbito após reencontrar a sobrinha Bia (Fernanda Rodrigues), que havia desaparecido.

No fim da trama, Diná ajuda o espírito de Alexandre de se regenerar e desistir da vingança. Após a reencarnação do irmão, o espírito da moça e o de Otávio se unem para sempre, em uma felicidade eterna.