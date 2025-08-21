O que acontece com Ismael em "A Viagem"? Saiba final trágico do vilão
Personagem terá final surpreendente na novela que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Confira o que vai acontecer com ele na reta final
Ismael (Jonas Bloch) terá um final surpreendente em “A Viagem”, novela que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo na TV Globo.
O vilão não morre no fim de ‘A Viagem’, mas recebe um castigo por tudo que fez na trama.
Antes do desfecho, Ismael continua prejudicando Estela (Lucinha Lins). Ele manipula Bia (Fernanda Rodrigues) e tenta atrapalhar o namoro da ex-mulher com Alberto (Cláudio Cavalcanti).
Os vários crimes de Ismael, que incluem roubos, tráfico e fraudes, serão descobertos pela polícia.
Ele decide fugir para não ser preso e recebe a ajuda de Regina, para escapar de helicóptero com uma mala repleta de dólares. A polícia chega ao local antes que ele fuja e Ismael é baleado.
Ismael passa por uma cirurgia e descobre que está paraplégico. Ele pede a Bia e Estela que desliguem os aparelhos que o mantêm vivo, mas elas se recusam.
O final de Ismael é marcado por solidão. Regina encontra prazer em vê-lo vulnerável em uma cadeira de rodas, e ela cntinua a ver outros amantes.