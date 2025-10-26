4 doramas onde o casal começa se odiando e termina apaixonado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quer ver doramas onde o casal começa em guerra e acaba em romance? Descubra quatro séries coreanas que provaram que o ódio pode virar amor.

Quem ama doramas sabe: poucas tramas são tão envolventes quanto aquelas em que o casal principal começa se odiando e termina completamente apaixonado.

Esse tipo de história — conhecido como enemies to lovers — conquistou de vez o público dos dramas coreanos, que adoram ver a tensão inicial se transformar em química, cumplicidade e declarações inesperadas.

Mais do que um simples clichê, o gênero explora as nuances do amor moderno: as diferenças de personalidade, os embates de orgulho e os desafios de se abrir emocionalmente.

É o tipo de enredo que faz rir, suspirar e torcer para que o casal finalmente perceba o que está na frente deles o tempo todo.

A seguir, selecionamos quatro doramas que mostram como o amor pode nascer exatamente onde parecia impossível, transformando brigas em declarações e rivalidades em finais felizes.

4 doramas imperdíveis em que o ódio vira amor

1. Love to Hate You (2023)

Na comédia romântica “Love to Hate You”, da Netflix, Yeo Mi-ran é uma advogada destemida, que não aceita ser diminuída por homens, e Nam Kang-ho é um ator famoso que, ironicamente, não confia em mulheres.

Os dois se conhecem por acaso e o primeiro encontro é um verdadeiro choque de egos, mas, quando precisam fingir um namoro para proteger suas carreiras, o fingimento começa a confundir sentimentos, e o que era irritação vira algo bem mais complexo.

A química entre os protagonistas e o tom divertido da narrativa fazem da série uma das comédias românticas mais envolventes dos últimos tempos.

Disponível em: Netflix

2. Tudo Bem Não Ser Normal (2020)

Também disponível na Netflix, “It’s Okay to Not Be Okay” traz um encontro improvável entre Ko Moon-young, uma escritora de livros infantis de personalidade difícil, e Moon Gang-tae, um enfermeiro dedicado e sensível que cuida do irmão mais velho com autismo.

O primeiro contato entre os dois é marcado por resistência, atrito e comportamentos extremos, mas, à medida que se aproximam, ambos começam a reconhecer as feridas um do outro e encontram no amor uma forma de cura.

Além de ser visualmente deslumbrante, o dorama mergulha em temas como saúde mental, empatia e transformação pessoal.

Disponível em: Netflix

3. Descendentes do Sol (2016)

Um dos maiores sucessos dos doramas modernos, “Descendants of the Sun” mistura ação, drama e romance em uma história ambientada entre o exército e a medicina.

Yoo Si-jin, um capitão das forças especiais, conhece Kang Mo-yeon, uma cirurgiã talentosa e determinada.

O primeiro encontro entre eles é desastroso — ela o confunde com um criminoso — e a desconfiança mútua dá o tom inicial da relação.

No entanto, quando o destino os reúne em uma zona de guerra, a tensão se transforma em cumplicidade e nasce um sentimento genuíno. O contraste entre disciplina militar e emoção intensa torna o romance ainda mais arrebatador.

Disponível em: Viki

4. Nosso Eterno Verão (2021)

Já “Our Beloved Summer”, também disponível na Netflix, aposta em um enredo mais leve e nostálgico.

Choi Ung e Kook Yeon-soo foram colegas de escola que não se suportavam e, ironicamente, acabaram namorando na juventude. Anos depois, prometem nunca mais se ver, mas um documentário que gravaram juntos viraliza e os dois precisam se reunir diante das câmeras.

A princípio, a irritação e as provocações são inevitáveis, mas, aos poucos, as lembranças reacendem a antiga conexão. O dorama equilibra humor, melancolia e romance, entregando uma história delicada sobre amadurecimento e segundas chances.