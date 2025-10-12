5 doramas imperdíveis na Disney+ que você precisa assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quer maratonar doramas de qualidade? Então conheça cinco títulos da Disney+ que vão te emocionar e envolver você do começo ao fim.

Se você está cansado de assistir sempre as mesmas histórias previsíveis, a Disney+ oferece uma seleção de doramas que prometem prender do início ao fim.

Essas produções não apenas entregam romances envolventes, mas também combinam drama, amizade, suspense e reviravoltas que fazem cada episódio ser uma experiência completa.

Ideal para quem quer maratonar e se emocionar, cada dorama apresenta personagens cativantes, dilemas complexos e momentos de pura emoção, mostrando como o amor, a coragem e a perseverança podem transformar vidas.

Se você busca títulos que realmente valham seu tempo, estas cinco indicações são perfeitas para começar agora mesmo uma maratona cheia de descobertas e sentimentos intensos.

5 doramas imperdíveis na Disney+ para maratonar hoje mesmo

1. Isso Se Chama Amor (2023)

Call It Love acompanha Woo-joo, que perde o pai e é expulsa da casa da família pela amante dele, ficando sem teto.

Determinada a dar o troco, ela arma um plano para se aproximar de Dong-jin, o filho da amante, com a intenção de fazê-lo sofrer, mas o que começa como vingança se transforma em um amor inesperado.

O dorama explora rancor, redenção e a difícil transição entre ódio e afeto, enquanto Woo-joo confronta suas feridas e repensa o que realmente quer da vida.



2. Snowdrop (2021)

Ambientado em 1987, na Coreia do Sul, o dorama narra a história de Eun-young, uma estudante universitária que encontra Im-su, um jovem ferido e perseguido por forças políticas.

Ela decide escondê-lo em seu dormitório, mas logo descobre que ele está envolvido em conspirações que podem colocar sua vida em risco.

A trama mistura romance e suspense, explorando a tensão entre amor e perigo, enquanto Eun-young e Im-su lutam para sobreviver e proteger quem amam.

3. Soundtrack #1 (2022)

Soundtrack #1 é uma minissérie sul-coreana romântica sobre dois melhores amigos de longa data que começam a morar juntos e descobrem sentimentos românticos um pelo outro.

Estrelada por Park Hyung-sik e Han So-hee, a série, com apenas 4 episódios, explora a tênue linha entre a amizade e o amor, utilizando a música como pano de fundo.

A trama acompanha conversas madrugada adentro, composições e momentos de vulnerabilidade que forçam os protagonistas a encarar medos, ciúmes e a possibilidade de transformar uma amizade segura em um romance incerto.

4. O Beijo do Destino (2022)

Em Kiss Sixth Sense, Hong Ye-seul é uma executiva que descobre ter um poder inusitado: ela enxerga momentos do futuro quando beija alguém.

A história verdadeiramente desacelera quando, por acidente, ela dá um beijo em seu chefe, Cha Min-hoo, e tem uma visão de um futuro íntimo entre os dois.

A partir daí, a série cria uma comédia romântica de situações constrangedoras e escolhas profissionais, enquanto Ye-seul tenta lidar com visões que confundem suas emoções e alteram o destino do trabalho e do coração.

5. Vigilante (2023)

Adaptado de um webtoon, Vigilante segue um jovem estudante da academia de polícia que, após testemunhar uma tragédia ligada ao crime, decide punir por conta própria criminosos que escaparam da justiça.

Durante o dia ele é um cadete exemplar; à noite, um justiceiro que age à margem da lei.

A série investe em ação e suspense, ao mesmo tempo em que explora o conflito ético de alguém que aprendeu a desconfiar do sistema e, ainda assim, envolve com um investigador que pode descobrir sua dupla identidade.