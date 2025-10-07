Disney+ lança série documental que revisita mistério de morte sem solução há 14 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Disney+ adicionou recentemente ao seu catálogo a série Morte no Apartamento 603: O Que Aconteceu com Ellen Greenberg?, produzida originalmente pelo Hulu. Em apenas três episódios, a produção dirigida por Nancy Schwartzman revisita o caso de Ellen Greenberg, professora de 27 anos encontrada morta com cerca de 20 facadas em novembro de 2011, no apartamento que dividia com o noivo. Quase 14 anos depois, a causa de sua morte ainda não foi esclarecida.

No momento em que o corpo foi descoberto, a polícia chegou a levantar a hipótese de suicídio, mesmo diante dos ferimentos e hematomas em diferentes estágios de cicatrização. A autópsia inicial indicou homicídio, mas dias depois os investigadores retornaram à tese de autoindução, encerrando o caso sem uma conclusão satisfatória. Os pais de Ellen, Sandee e Josh Greenberg, seguem buscando a reabertura do inquérito e uma nova investigação.

A série traz mais de 20 entrevistas inéditas com familiares, amigos e pessoas próximas à professora, expondo falhas no sistema de justiça americano, incluindo discrepâncias entre laudos oficiais e evidências físicas. O documentário também questiona a transparência da polícia e a pressa em encerrar investigações, evidenciando problemas como a falta de comunicação entre autoridades médicas e policiais.

Com investigação detalhada e relatos diretos de quem conviveu com Ellen, Morte no Apartamento 603 oferece uma análise profunda do caso, ao mesmo tempo que levanta reflexões sobre justiça, procedimentos policiais e a busca pela verdade em casos complexos que permanecem sem solução.