3 doramas com cenas quentes para ver na Netflix
Nem todo dorama é só romance! Confira algumas produções mais sensuais, perfeitas para quem busca histórias dramáticas com um toque 'picante'!
Engana-se quem pensa que só existe dorama com romances doces e delicados. Há muitas produções com cenas mais quentes e um toque mais sexy em meio a histórias dramáticas.
O catálogo da plataforma de streaming Netflix é muito variado e tem diversas opções de doramas para todos os gostos. Se você procura doramas mais “sensuais”, esses podem ser uma boa opção para maratonar.
Confira a seguir!
Fishbowl Wives (2022), Michiko Namiki
Em um prédio de luxo, seis mulheres que vivem casamentos infelizes acabam cedendo à tentação da infidelidade.
Baseada na série de mangás de Kurosawa R.
Apesar de Tudo, Amor (2020), Kim Ga-ram
O charme irresistível de um colega de turma leva uma jovem que não acredita no amor a entrar em uma amizade colorida.
Minha Vez de Amar (2024), Remii Huang
A vlogger Chu Ai usa seu canal para falar abertamente sobre sexo.
Mas na vida real o assunto é muito mais difícil de lidar.