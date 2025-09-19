fechar
Doramas | Notícia

3 doramas com cenas quentes para ver na Netflix

Nem todo dorama é só romance! Confira algumas produções mais sensuais, perfeitas para quem busca histórias dramáticas com um toque 'picante'!

Por Marilia Pessoa Publicado em 19/09/2025 às 17:07
Fishbowl Wives
Fishbowl Wives - Divulgação

Engana-se quem pensa que só existe dorama com romances doces e delicados. Há muitas produções com cenas mais quentes e um toque mais sexy em meio a histórias dramáticas.

O catálogo da plataforma de streaming Netflix é muito variado e tem diversas opções de doramas para todos os gostos. Se você procura doramas mais “sensuais”, esses podem ser uma boa opção para maratonar.

Confira a seguir!

Fishbowl Wives (2022), Michiko Namiki

Em um prédio de luxo, seis mulheres que vivem casamentos infelizes acabam cedendo à tentação da infidelidade.

Baseada na série de mangás de Kurosawa R.

Apesar de Tudo, Amor (2020), Kim Ga-ram

O charme irresistível de um colega de turma leva uma jovem que não acredita no amor a entrar em uma amizade colorida.

Minha Vez de Amar (2024), Remii Huang

A vlogger Chu Ai usa seu canal para falar abertamente sobre sexo.

Mas na vida real o assunto é muito mais difícil de lidar.

