3 doramas com cenas quentes para ver na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nem todo dorama é só romance! Confira algumas produções mais sensuais, perfeitas para quem busca histórias dramáticas com um toque 'picante'!

Clique aqui e escute a matéria

Engana-se quem pensa que só existe dorama com romances doces e delicados. Há muitas produções com cenas mais quentes e um toque mais sexy em meio a histórias dramáticas.

O catálogo da plataforma de streaming Netflix é muito variado e tem diversas opções de doramas para todos os gostos. Se você procura doramas mais “sensuais”, esses podem ser uma boa opção para maratonar.

Confira a seguir!

Fishbowl Wives (2022), Michiko Namiki

Em um prédio de luxo, seis mulheres que vivem casamentos infelizes acabam cedendo à tentação da infidelidade.

Baseada na série de mangás de Kurosawa R.

Apesar de Tudo, Amor (2020), Kim Ga-ram

O charme irresistível de um colega de turma leva uma jovem que não acredita no amor a entrar em uma amizade colorida.

Minha Vez de Amar (2024), Remii Huang

A vlogger Chu Ai usa seu canal para falar abertamente sobre sexo.

Mas na vida real o assunto é muito mais difícil de lidar.

