Doramas | Notícia

Um romance sensível e com final surpreendente está na Netflix — e vai partir seu coração

A seguir, vamos apresentar uma produção coreana que começa fofa, mas possui um final surpreendente. Prepare o coração para assistir esse título!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 03/09/2025 às 9:58
Imagem do dorama "Garota do Século 20"
Imagem do dorama "Garota do Século 20"

Prepare o lencinho e também o coração!

Na Netflix, uma plataforma de filmes e séries, está um dorama que vai partir o seu coração.

Essa produção coreana foge do clichê das comédias românticas e mergulha em uma história profunda, com atuações impecáveis e um enredo que te pega de surpresa.

Se você busca uma trama que combine amor, drama e um final que vai te fazer refletir por dias, essa é a escolha perfeita!

Garota do Século 20

Imagem do dorama "Garota do Século 20"

Segundo o portal Olhar Digital, o filme "Garota do Século 20" retrata diferentes aventuras sobre amizade e o primeiro amor.

Tudo começa quando uma estudante do ensino médio, chamada Bo-ra (Kim Yoo-jung), aceita a tarefa de vigiar o crush da melhor amiga enquanto a menina precisa sair do país.

O que a protagonista não esperava era que iria acabar se apaixonando não só pelo garoto, como pelo melhor amigo dele.

Sinopse do dorama

Em 1999, uma adolescente monitora atentamente o garoto pelo qual a melhor amiga está apaixonada. Tudo vai bem até que um outro amor começa a dar as caras.

  • Data de lançamento: 6 de outubro de 2022 (mundial)
  • Diretora: Bang Woo-ri
  • Gêneros: Romance, Comédia, Drama, Melodrama
  • Indicações: BaekSang Arts Award: Melhor Ator Iniciante
  • Duração: 1h 59m
  • Roteiro: Bang Woo-ri

Onde assistir: Netflix.

Trailer: Garota do Século 20

