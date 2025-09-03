Um romance sensível e com final surpreendente está na Netflix — e vai partir seu coração

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A seguir, vamos apresentar uma produção coreana que começa fofa, mas possui um final surpreendente. Prepare o coração para assistir esse título!

Prepare o lencinho e também o coração!

Na Netflix, uma plataforma de filmes e séries, está um dorama que vai partir o seu coração.

Essa produção coreana foge do clichê das comédias românticas e mergulha em uma história profunda, com atuações impecáveis e um enredo que te pega de surpresa.

Se você busca uma trama que combine amor, drama e um final que vai te fazer refletir por dias, essa é a escolha perfeita!

Garota do Século 20

Imagem do dorama "Garota do Século 20" - Reprodução/ Netflix

Segundo o portal Olhar Digital, o filme "Garota do Século 20" retrata diferentes aventuras sobre amizade e o primeiro amor.

Tudo começa quando uma estudante do ensino médio, chamada Bo-ra (Kim Yoo-jung), aceita a tarefa de vigiar o crush da melhor amiga enquanto a menina precisa sair do país.

O que a protagonista não esperava era que iria acabar se apaixonando não só pelo garoto, como pelo melhor amigo dele.

Sinopse do dorama

Em 1999, uma adolescente monitora atentamente o garoto pelo qual a melhor amiga está apaixonada. Tudo vai bem até que um outro amor começa a dar as caras.

Data de lançamento: 6 de outubro de 2022 (mundial)



Diretora: Bang Woo-ri



Gêneros: Romance, Comédia, Drama, Melodrama



Indicações: BaekSang Arts Award: Melhor Ator Iniciante



Duração: 1h 59m



Roteiro: Bang Woo-ri

Onde assistir: Netflix.

Trailer: Garota do Século 20