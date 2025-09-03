Um romance sensível e com final surpreendente está na Netflix — e vai partir seu coração
A seguir, vamos apresentar uma produção coreana que começa fofa, mas possui um final surpreendente. Prepare o coração para assistir esse título!
Clique aqui e escute a matéria
Prepare o lencinho e também o coração!
Na Netflix, uma plataforma de filmes e séries, está um dorama que vai partir o seu coração.
Essa produção coreana foge do clichê das comédias românticas e mergulha em uma história profunda, com atuações impecáveis e um enredo que te pega de surpresa.
Se você busca uma trama que combine amor, drama e um final que vai te fazer refletir por dias, essa é a escolha perfeita!
Garota do Século 20
Segundo o portal Olhar Digital, o filme "Garota do Século 20" retrata diferentes aventuras sobre amizade e o primeiro amor.
Tudo começa quando uma estudante do ensino médio, chamada Bo-ra (Kim Yoo-jung), aceita a tarefa de vigiar o crush da melhor amiga enquanto a menina precisa sair do país.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O que a protagonista não esperava era que iria acabar se apaixonando não só pelo garoto, como pelo melhor amigo dele.
Sinopse do dorama
Em 1999, uma adolescente monitora atentamente o garoto pelo qual a melhor amiga está apaixonada. Tudo vai bem até que um outro amor começa a dar as caras.
- Data de lançamento: 6 de outubro de 2022 (mundial)
- Diretora: Bang Woo-ri
- Gêneros: Romance, Comédia, Drama, Melodrama
- Indicações: BaekSang Arts Award: Melhor Ator Iniciante
- Duração: 1h 59m
- Roteiro: Bang Woo-ri
Onde assistir: Netflix.
- VEJA TAMBÉM: 4 novos doramas chegam ao streaming em setembro
Trailer: Garota do Século 20