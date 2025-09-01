fechar
Esse dorama de comédia romântica está fazendo sucesso na Netflix; veja trailer

"Bon Appétit, Vossa Majestade", uma série coreana que chegou recentemente na Netflix, está fazendo o maior sucesso entre os fãs de doramas!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 01/09/2025 às 11:08
Imagem do dorama "Bon Appétit, Vossa Majestade"
Imagem do dorama "Bon Appétit, Vossa Majestade" - Reprodução/ Netflix

A Netflix acaba de adicionar ao seu catálogo uma ótima comédia romântica: o dorama coreano "Bon Appétit, Vossa Majestade".

Essa produção, que ainda está recebendo atualizações na plataforma, já está fazendo o maior sucesso entre os fãs de doramas.

Nesta matéria, vamos apresentar mais detalhes sobre a série. Veja agora!

Bon Appétit, Vossa Majestade

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "Bon Appétit, Vossa Majestade" - Reprodução/ Netflix

A história de "Bon Appétit, Vossa Majestade" gira em torno de Yeon Ji Young, uma chef de elite que conquista um concurso de culinária e consegue ingressar em um restaurante três estrelas Michelin em Paris.

Apesar disso, durante uma viagem de avião para a Coreia do Sul, sua vida vira do avesso quando é transportada para o passado, aterrissando na dinastia Joseon.

Lá, ela é obrigada a cozinhar para o rei mais temido do reino, enfrentando desafios culinários, políticos e emocionais que colocam seu engenho e caráter à prova.

Elenco do dorama

Im Yoon Ah, ícone do entretenimento coreano, interpreta Ji Young com uma mistura de elegância e força que encanta desde o primeiro episódio.

Ao seu lado, Lee Chae Min brilha como o rei Lee Heon, oferecendo uma atuação intensa e matizada.

Outros atores:

  • Han-na Kang - Personagem: Kang Mok Ju
  • Gwi-hwa Choi - Personagem: Prince Je Seo
  • Yi-Sook Seo - Personagem: Queen Dowager
  • Oh Eui-Sik - Personagem: Im Song Jae
  • Yong-woon Park - Personagem: Su Hyeok
  • Yoon Seo-Ah - Personagem: Gil Geum

Trailer completo

