Esse dorama de comédia romântica está fazendo sucesso na Netflix; veja trailer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Bon Appétit, Vossa Majestade", uma série coreana que chegou recentemente na Netflix, está fazendo o maior sucesso entre os fãs de doramas!

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix acaba de adicionar ao seu catálogo uma ótima comédia romântica: o dorama coreano "Bon Appétit, Vossa Majestade".

Essa produção, que ainda está recebendo atualizações na plataforma, já está fazendo o maior sucesso entre os fãs de doramas.

Nesta matéria, vamos apresentar mais detalhes sobre a série. Veja agora!

Bon Appétit, Vossa Majestade

Imagem do dorama "Bon Appétit, Vossa Majestade" - Reprodução/ Netflix

A história de "Bon Appétit, Vossa Majestade" gira em torno de Yeon Ji Young, uma chef de elite que conquista um concurso de culinária e consegue ingressar em um restaurante três estrelas Michelin em Paris.

Apesar disso, durante uma viagem de avião para a Coreia do Sul, sua vida vira do avesso quando é transportada para o passado, aterrissando na dinastia Joseon.

Lá, ela é obrigada a cozinhar para o rei mais temido do reino, enfrentando desafios culinários, políticos e emocionais que colocam seu engenho e caráter à prova.

Elenco do dorama

Im Yoon Ah, ícone do entretenimento coreano, interpreta Ji Young com uma mistura de elegância e força que encanta desde o primeiro episódio.

Ao seu lado, Lee Chae Min brilha como o rei Lee Heon, oferecendo uma atuação intensa e matizada.

Outros atores:

Han-na Kang - Personagem: Kang Mok Ju

Gwi-hwa Choi - Personagem: Prince Je Seo

Yi-Sook Seo - Personagem: Queen Dowager

Oh Eui-Sik - Personagem: Im Song Jae

Yong-woon Park - Personagem: Su Hyeok

Yoon Seo-Ah - Personagem: Gil Geum

Trailer completo