Nova temporada de "A Casa do Dragão" ganha data de estreia

A terceira temporada de "House of the Dragon" é muito aguardada pelos fãs do universo de GOT. Veja quando a série vai estrear no próximo ano

Clique aqui e escute a matéria

A terceira temporada de "A Casa do Dragão" (House of the Dragon) finalmente teve a data de estreia revelada!

A série volta no próximo ano, com novos episódios previstos para o início do verão de 2026.

De acordo com Casey Bloys, CEO da HBO e HBO Max Content, a estreia deve acontecer em junho.

"Acho que será após o período de elegibilidade do Emmy 26", disse em entrevista para o Deadline.

As regras do Emmy exigem que as séries sejam lançadas dentro de um prazo específico para serem elegíveis. Para a 77ª edição, o prazo encerra em 31 de maio.

Outra série derivada de Game of Thrones, "O Cavaleiro dos Sete Reinos", também teve sua data de estreia confirmada e chegará em janeiro de 2026.

A trama da nova série é baseada no livro de George R.R. Martin, "O Cavaleiro Andante".

