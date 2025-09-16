fechar
Observatório da Tv | Notícia

Os Donos do Jogo: série brasileira da Netflix tem data de estreia e primeiros teasers divulgados

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 16/09/2025 às 20:48
Os Donos do Jogo: série brasileira da Netflix tem data de estreia e primeiros teasers divulgados
Os Donos do Jogo: série brasileira da Netflix tem data de estreia e primeiros teasers divulgados - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix anunciou oficialmente a estreia de Os Donos do Jogo, sua nova série brasileira, marcada para 29 de outubro. A narrativa gira em torno da rivalidade entre quatro famílias pelo controle do jogo do bicho no Rio, prometendo ação, tensão e reviravoltas a cada episódio.

Para acompanhar o anúncio, a plataforma divulgou três teasers que antecipam os conflitos e intrigas envolvendo as famílias rivais do Rio de Janeiro.

O primeiro teaser revela a tensão dentro da família Guerra. Mirna (Mel Maia) e Suzana (Giullia Buscaccio) mostram que ambição e poder podem superar até os laços sanguíneos. Entre segredos e estratégias, cada movimento é decisivo para assumir o controle do império da contravenção carioca, especialmente diante da iminente legalização dos jogos de azar e do interesse de grupos estrangeiros. A ascensão de Profeta (André Lamoglia) também promete abalar a hierarquia da cidade.

O segundo teaser destaca a disputa direta entre Profeta e Búfalo (Xamã). Criado em Campos dos Goytacazes, Profeta busca provar seu valor perante o pai e a velha guarda. Já Búfalo, ex-lutador de MMA, herda os negócios da família ao se casar com a herdeira dos Guerra. Com apenas um lugar no trono, ambos estão dispostos a tudo para consolidar seu poder e conquistar respeito na cúpula do jogo do bicho.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O terceiro teaser foca no casal Leila (Juliana Paes) e Galego (Chico Diaz), que trava uma guerra silenciosa dentro de casa. Ele, capo da velha guarda, ainda comanda, mas ela manipula os acontecimentos nos bastidores, mostrando que traições domésticas podem ser tão perigosas quanto confrontos externos. Entre lealdade e ambição, a disputa interna acrescenta camadas de tensão à trama já marcada por intrigas e traições.

Produzida pela Paranoïd, Os Donos do Jogo inaugura o universo das produções de máfia na Netflix Brasil, com uma linguagem autêntica do Rio de Janeiro. A série é criação de Heitor Dhalia, Bernardo Barcellos e Bruno Passeri, com direção de Heitor Dhalia, Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani.

O elenco principal conta com André Lamoglia, Chico Diaz, Giullia Buscaccio, Juliana Paes, Mel Maia e Xamã, acompanhado de nomes como Adriano Garib, Bruno Mazzeo, Dandara Mariana, Henrique Barreira, Igor Fernandez, Pedro Lamin, Ruan Aguiar, Stepan Nercessian e Tuca Andrada.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Série da Netflix baseada em caso real teve 100% de aprovaçã da crítica, mas está escondida do público brasileiro
Cidade Tóxica

Série da Netflix baseada em caso real teve 100% de aprovaçã da crítica, mas está escondida do público brasileiro
Esses 5 filmes e séries estão chegando na Netflix nesta semana e você precisa conhecer
Streaming

Esses 5 filmes e séries estão chegando na Netflix nesta semana e você precisa conhecer

Compartilhe

Tags