Os Donos do Jogo: série brasileira da Netflix tem data de estreia e primeiros teasers divulgados

A Netflix anunciou oficialmente a estreia de Os Donos do Jogo, sua nova série brasileira, marcada para 29 de outubro. A narrativa gira em torno da rivalidade entre quatro famílias pelo controle do jogo do bicho no Rio, prometendo ação, tensão e reviravoltas a cada episódio.

Para acompanhar o anúncio, a plataforma divulgou três teasers que antecipam os conflitos e intrigas envolvendo as famílias rivais do Rio de Janeiro.

O primeiro teaser revela a tensão dentro da família Guerra. Mirna (Mel Maia) e Suzana (Giullia Buscaccio) mostram que ambição e poder podem superar até os laços sanguíneos. Entre segredos e estratégias, cada movimento é decisivo para assumir o controle do império da contravenção carioca, especialmente diante da iminente legalização dos jogos de azar e do interesse de grupos estrangeiros. A ascensão de Profeta (André Lamoglia) também promete abalar a hierarquia da cidade.