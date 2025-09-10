fechar
Séries | Notícia

As séries brasileiras que fazem muito sucesso em outros países

Nos últimos anos, o Brasil deixou de ser apenas consumidor de produções internacionais para se tornar também um exportador de histórias

Por Bruna Oliveira Publicado em 10/09/2025 às 21:17
Imagem da série "Bom Dia, Verônica" da Netflix
Imagem da série "Bom Dia, Verônica" da Netflix - Reprodução/Netflix

Plataformas de streaming como Netflix, Globoplay e Prime Video abriram as portas para que obras brasileiras ultrapassassem fronteiras, fossem dubladas em diversos idiomas e até figurassem entre os títulos mais vistos em países distantes.

Entre dramas policiais, tramas sobrenaturais e produções de época, a ficção nacional vem mostrando força e diversidade, provando que sua linguagem é universal.

Confira algumas séries brasileiras que conquistaram reconhecimento e popularidade fora do país:

1. 3% (2016–2020)

Onde assistir: Netflix

Primeira série brasileira original da Netflix, se tornou um fenômeno internacional. Ambientada em um futuro distópico, mostra jovens competindo para conquistar uma vida melhor em uma sociedade dividida.

Foi especialmente popular em países da Europa e dos Estados Unidos.

2. Sintonia (2019–presente)

Onde assistir: Netflix

Criada por KondZilla, acompanha a trajetória de três amigos da periferia de São Paulo que buscam seus sonhos na música, na religião e no crime.

A autenticidade da série fez sucesso em países da América Latina e também ganhou destaque em rankings de audiência nos Estados Unidos.

3. Bom Dia, Verônica (2020–2023)

Onde assistir: Netflix

Mistura suspense e drama policial em uma narrativa envolvente.

A série chamou atenção internacional pelo ritmo intenso e pelas atuações marcantes, sendo elogiada em publicações estrangeiras e conquistando público em países europeus.

4. Cidade Invisível (2021–2023)

Onde assistir: Netflix

Criada por Carlos Saldanha, mistura fantasia e folclore brasileiro em uma trama contemporânea.

Curupira, Cuca e outros seres ganharam o mundo e despertaram a curiosidade de estrangeiros sobre a cultura nacional. Foi especialmente bem recebida nos Estados Unidos e no México.

5. Coisa Mais Linda (2019–2020)

Onde assistir: Netflix

Ambientada no Rio de Janeiro dos anos 1950, a série acompanha mulheres que desafiam padrões ao mesmo tempo em que exploram o nascimento da bossa nova.

Sua estética e trilha sonora conquistaram público na Europa, principalmente na França.

6. Irmandade (2019–presente)

Onde assistir: Netflix

Estrelada por Seu Jorge e Naruna Costa, mergulha no mundo do crime organizado em São Paulo. A tensão e o retrato cru da realidade brasileira garantiram destaque em países da América Latina.

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.


