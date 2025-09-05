As séries mais polêmicas que já foram proibidas em alguns países

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Algumas produções ultrapassaram tanto os limites do aceitável para determinados governos e culturas que acabaram sendo censuradas

A televisão sempre foi um espaço para provocar debates, questionar padrões e, em muitos casos, chocar o público.

Algumas produções ultrapassaram tanto os limites do aceitável para determinados governos e culturas que acabaram sendo censuradas ou proibidas em diversos países.

Seja por abordar temas religiosos, políticos, sexuais ou por conter violência considerada excessiva, essas séries se transformaram em símbolos de controvérsia e, ao mesmo tempo, de resistência cultural.

Selecionamos algumas das séries mais polêmicas que enfrentaram proibições ao redor do mundo e que, justamente por isso, se tornaram ainda mais comentadas.

1. South Park

Onde assistir: Paramount+



Com humor ácido e sátiras diretas a política, religião e celebridades, South Park já foi alvo de proibições em diversos países, incluindo a China, onde episódios que faziam referência ao governo foram totalmente banidos.

2. 13 Reasons Why

Onde assistir: Netflix



O drama adolescente que aborda bullying, abuso e suicídio foi alvo de forte polêmica desde sua estreia.

Em alguns países, chegou a ser retirado do catálogo ou censurado por autoridades que alegavam que a série poderia influenciar negativamente jovens vulneráveis.

3. The Simpsons

Onde assistir: Disney+



Embora seja uma das animações mais populares do mundo, The Simpsons já enfrentou censura em países como Venezuela e China, especialmente por críticas políticas e sátiras ao estilo de vida americano.

4. Game of Thrones

Onde assistir: HBO Max



O sucesso mundial da HBO também encontrou barreiras.

Algumas temporadas foram cortadas ou proibidas em países do Oriente Médio devido ao excesso de nudez, violência e intrigas religiosas e políticas.

5. Family Guy

Onde assistir: Disney+



Com piadas politicamente incorretas e críticas afiadas, Family Guy foi censurada em diversos países e até sofreu cortes em episódios inteiros por abordar temas como drogas, religião e minorias de forma controversa.

6. Sense8

Onde assistir: Netflix



A série dos irmãos Wachowski foi celebrada pela diversidade, mas enfrentou restrições em países mais conservadores por abordar abertamente temas de sexualidade, identidade de gênero e liberdade individual.