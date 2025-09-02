Séries com os vilões mais memoráveis da TV — você lembra de todos?
Com personalidades complexas, planos maquiavélicos e atuações inesquecíveis, eles se tornaram parte da cultura pop e marcaram gerações
Alguns vilões da televisão são tão icônicos que acabam ofuscando até os protagonistas.
Não importa o gênero: drama, fantasia, comédia ou ficção científica, toda boa história precisa de um antagonista à altura.
Quando bem construídos, os vilões elevam a narrativa, provocam tensão e criam momentos que ficam na memória do público.
Relembre alguns dos vilões mais marcantes da TV e onde você pode reviver suas histórias:
1. Walter White / Heisenberg – Breaking Bad (2008–2013)
Onde assistir: Netflix
O professor de química que se transforma em chefão do tráfico se tornou um dos vilões mais complexos da televisão.
Sua evolução moral e a tensão constante entre o bem e o mal mantiveram o público preso da primeira à última temporada.
2. Cersei Lannister – Game of Thrones (2011–2019)
Onde assistir: HBO Max
Manipuladora, ambiciosa e implacável, Cersei construiu seu caminho de poder com astúcia e crueldade.
Cada plano maligno, cada traição e cada ato de vingança fizeram dela um dos personagens mais fascinantes da fantasia televisiva.
3. Gus Fring – Breaking Bad / Better Call Saul (2008–2022)
Onde assistir: Netflix
Gus Fring combina frieza e elegância. Seu controle sobre o império do tráfico e sua habilidade de planejar cada detalhe com precisão cirúrgica transformam qualquer cena em um momento tenso e memorável.
4. Negan – The Walking Dead (2010–2022)
Onde assistir: Disney+ Star / Prime Video
Com carisma perturbador e métodos brutais, Negan redefiniu o conceito de vilão em zumbis. Sua presença na série trouxe medo, choque e momentos inesquecíveis de tensão e conflito moral.
5. Kilgrave – Jessica Jones (2015–2019)
Onde assistir: Netflix
O vilão capaz de controlar a mente das pessoas elevou o conceito de ameaça psicológica a outro nível.
Sua manipulação cruel e obsessiva transformou Jessica Jones em uma série intensa, com cenas que permanecem na memória dos fãs.
6. Joffrey Baratheon – Game of Thrones (2011–2014)
Onde assistir: HBO Max
Um dos personagens mais odiados da televisão, Joffrey combinava crueldade, infantilidade e poder absoluto. Cada ato de tirania o tornava imprevisível e profundamente memorável.
7. Villanelle – Killing Eve (2018–2022)
Onde assistir: Prime Video / Star+
Assassina elegante, inteligente e cheia de nuances, Villanelle trouxe uma mistura de charme e perigo que transformou Killing Eve em uma das séries de suspense mais aclamadas da última década.
