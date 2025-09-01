fechar
Personagem de Lady Gaga na 2ª temporada de Wandinha é revelada

Visual da personagem da cantora muito aguardado pelos fãs foi revelado finalmente pela Netflix nesta segunda-feira (01). Confira a seguir a foto!

Por Marilia Pessoa Publicado em 01/09/2025 às 13:50
Lady Gaga
Lady Gaga - Reprodução

A personagem de Lady Gaga na segunda temporada de Wandinha foi revelada pela Netflix nesta segunda-feira (1º).

A cantora interpreta Rosaline Rotwood. Ainda não há mais informações sobre a personagem até o momento. Confira:

A nova temporada de Wandinha trará também outros grandes nomes, como Steve Buscemi, Thadiwe Newton, Billie Piper, Christopher Lloyd, Haley Joel Osment, Frances O'Connor e Heather Matarazzo.

Além dos novos talentos, a 2ª temporada contará com o retorno de Jenna Ortega (Wandinha) e Emma Myers (Enid), assim como Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez) e Isaac Ordonez (Pugsley).

A segunda temporada de Wandinha foi dividida em duas partes, com o Volume 2 marcado para ser lançado no dia 3 de setembro na Netflix.

