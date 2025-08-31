fechar
Lançamentos de setembro de 2025 na Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 31/08/2025 às 17:41
Lançamentos de setembro de 2025 na Netflix
Lançamentos de setembro de 2025 na Netflix - Observatório da TV

Setembro de 2025 chega à Netflix com uma programação variada para todos os gostos, incluindo a segunda parte da segunda temporada de Wandinha, a terceira temporada de Alice in Borderland, a comédia romântica A Paris Errada com Miranda Cosgrove e o thriller de ação sul-coreano Mantis, prometendo misturar mistério, romance e muita ação para os assinantes da plataforma.

Filmes:

  • Inspetor Zende – 5 de setembro
  • Academia Kontrabida – 11 de setembro
  • Paris Perdu(A Paris Errada) – 12 de setembro
  • O Mesmo Dia com Alguém – 18 de setembro
  • Ela DisseTalvez – 19 de setembro
  • Ruth & Boaz – 26 de setembro
  • O Amante Francês – 26 de setembro

Séries:

  • Quarta-feira:Temporada 2 Parte 2 – 3 de setembro
  • BLOOM(A Flor Perfumada Floresce com Dignidade) – 7 de setembro
  • O Assassino da Mãe: 2ª Temporada – 8 de setembro
  • Beijar ou Morrer – 9 de setembro
  • Pour le meilleur et à l’aveugle(O Amor é Cego: França) – 10 de setembro
  • Love is Blind: Brazil Season 5 – 10 de setembro
  • The DeadGirls– 10 de setembro
  • Tyler Perry’s Beauty in Black: Season 2 – 11 setembro
  • Diáriode uma rapariga abandonada– 11 de setembro
  • Maledictions– 12 de setembro
  • Youand Everything Else– 12 de setembro
  • Ratu Ratu Queens: A série – 12 de setembro
  • 1670: Temporada 2 – 17 de setembro
  • La Relève des Chefs(O Chefe da Nova Geração) – 17 de setembro
  • The Ba***ds of Bollywood – 18 de setembro
  • Black Rabbit – 18 de setembro
  • Platonik(Platonic: Blue Moon Hotel) – 18 de setembro
  • Haunted Hotel (Hotel Assombrado ) – 19 de setembro
  • El refugio atómico(Bunker dos bilionários) – 19 de setembro
  • L’Invitée(O Convidado) – 24 de setembro
  • Indociles(Wayward) – 25 de setembro
  • Alice in Borderland: Season 3 – 25 de setembro
  • House of Guinness – 25 de setembro
  • Ángela – 26 de setembro

