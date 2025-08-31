Observatório da Tv | Notícia
Lançamentos de setembro de 2025 na Netflix
Clique aqui e escute a matéria
Setembro de 2025 chega à Netflix com uma programação variada para todos os gostos, incluindo a segunda parte da segunda temporada de Wandinha, a terceira temporada de Alice in Borderland, a comédia romântica A Paris Errada com Miranda Cosgrove e o thriller de ação sul-coreano Mantis, prometendo misturar mistério, romance e muita ação para os assinantes da plataforma.
Filmes:
- Inspetor Zende – 5 de setembro
- Academia Kontrabida – 11 de setembro
- Paris Perdu(A Paris Errada) – 12 de setembro
- O Mesmo Dia com Alguém – 18 de setembro
- Ela DisseTalvez – 19 de setembro
- Ruth & Boaz – 26 de setembro
- O Amante Francês – 26 de setembro
Séries:
- Quarta-feira:Temporada 2 Parte 2 – 3 de setembro
- BLOOM(A Flor Perfumada Floresce com Dignidade) – 7 de setembro
- O Assassino da Mãe: 2ª Temporada – 8 de setembro
- Beijar ou Morrer – 9 de setembro
- Pour le meilleur et à l’aveugle(O Amor é Cego: França) – 10 de setembro
- Love is Blind: Brazil Season 5 – 10 de setembro
- The DeadGirls– 10 de setembro
- Tyler Perry’s Beauty in Black: Season 2 – 11 setembro
- Diáriode uma rapariga abandonada– 11 de setembro
- Maledictions– 12 de setembro
- Youand Everything Else– 12 de setembro
- Ratu Ratu Queens: A série – 12 de setembro
- 1670: Temporada 2 – 17 de setembro
- La Relève des Chefs(O Chefe da Nova Geração) – 17 de setembro
- The Ba***ds of Bollywood – 18 de setembro
- Black Rabbit – 18 de setembro
- Platonik(Platonic: Blue Moon Hotel) – 18 de setembro
- Haunted Hotel (Hotel Assombrado ) – 19 de setembro
- El refugio atómico(Bunker dos bilionários) – 19 de setembro
- L’Invitée(O Convidado) – 24 de setembro
- Indociles(Wayward) – 25 de setembro
- Alice in Borderland: Season 3 – 25 de setembro
- House of Guinness – 25 de setembro
- Ángela – 26 de setembro
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br