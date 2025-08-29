Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Descubra produções da plataforma que inspiram quem está afim de aprender algo novo: seja cantar, tocar algum instrumento ou saber sobre teoria musical

O processo de aprender algum instrumento não é fácil, mas traz diversos ganhos. Ter um hobby é essencial pela saúde mental e física e, em certos momentos, nada melhor que um incentivo a mais.

Esse é o caso de algumas séries da Netflix que, por terem a música como temática principal, podem inspirar quem está afim de aprender algo novo.

Assim, confira a seguir 3 séries que inspiram quem quer aprender música. Veja lista a seguir e confira uma dica extra ao final do texto!

Kords: a plataforma para aprender música

Quem busca aprender música - seja canto, teoria musical ou algum instrumento - a plataforma Kords fornece uma trilha personalizada e gamificada que ajuda no processo.

O site disponibiliza 7 dias de uso gratuito e acesso ilimitado a todos os instrumentos. Ao fim do curso, o aluno ainda recebe um certificado digital da modalidade escolhida. Acesse aqui e saiba mais!

3 séries da Netflix que inspiram a aprender música

A roda musical agora tem endereço virtual: o Acervo Digital do Violão Brasileiro - Foto: Edmar Melo/ JC Imagem

Hitmakers

A série 'Hitmakers' mostra os bastidores com produtores e compositores que estão por trás da cena pop do mundo. Nas cenas, o público conhece um pouco mais da formação de refrões icônicos, processos criativos, testes e colaborações.

Para quem curte o processo de aprender música, a série mostra que o sucesso é uma mistura de alguns fatores: talento, disciplina, técnica e a capacidade de transmitir emoções em sons.

Por Trás Daquele Som

Este é um documentário que, a cada episódio, destrincha a história de uma música marcante, analisando também o contexto sociocultural em que cada uma esteve.

'Por Trás Daquele Som' é quase como uma aula prática de composição, produção e seus impactos. A série inspira a enxergar a música em diferentes aspectos: acordes, letras e escolhas estéticas.

This is Pop

Este é outro documentário que se debruça sobre a música pop no geral, onde acompanha as canções e o reflexo de cada uma em seus respectivos tempos.

Para quem aprende música, 'This is Pop' funciona como uma aula de perspectiva: entender como sons dialogam com contextos ajuda a criar obras mais relevantes e conectadas ao público.



Dica Extra: Tick, Tick... Boom! (filme)

Por fim, o filme 'Tick, Tick... Boom!' é estrelado pelo ator Andrew Garfield e acompanha o personagem Jonathan Larson, que tem altas expectativas para suas composições, ao mesmo tempo que precisa lidar com as próprias inseguranças e pressões criativas.

A narrativa mistura ficção e realidade, trazendo intensidade ao processo de criar. É uma obra que inspira pela honestidade: mostra que aprender e compor música é também sobre persistência, vulnerabilidade e coragem para arriscar.