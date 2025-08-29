Netflix revela novas imagens de Os Donos do Jogo, série sobre rivalidade no Jogo do Bicho
Clique aqui e escute a matéria
A Netflix divulgou novas imagens oficiais de Os Donos do Jogo, sua próxima série original brasileira que mergulha no universo do Jogo do Bicho. A produção apresenta quatro famílias rivais: Moraes, Guerra, Fernandez e Saad, que disputam o controle da contravenção no Rio de Janeiro em meio a intrigas, segredos e traições.
O anúncio oficial destaca que a trama vai além da disputa familiar: a iminente legalização dos jogos de azar, o interesse de grupos criminosos estrangeiros e a ascensão de um novo jogador prometem tornar o cenário ainda mais explosivo.
Produzida pela Paranoïd, a série inaugura o gênero de máfia no catálogo brasileiro da Netflix, trazendo autenticidade carioca e pitadas de melodrama. A criação é assinada por Heitor Dhalia (que também dirige), Bernardo Barcellos e Bruno Passeri, com direção dividida entre Dhalia, Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani.
O elenco reúne grandes nomes como Juliana Paes, Chico Diaz, André Lamoglia, Giullia Buscacio, Mel Maia, Xamã, Igor Fernandes, Adriano Garib, Henrique Barreira e Otavio Muller.