Netflix revela novas imagens de Os Donos do Jogo, série sobre rivalidade no Jogo do Bicho

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/08/2025 às 7:05
A Netflix divulgou novas imagens oficiais de Os Donos do Jogo, sua próxima série original brasileira que mergulha no universo do Jogo do Bicho. A produção apresenta quatro famílias rivais: Moraes, Guerra, Fernandez e Saad, que disputam o controle da contravenção no Rio de Janeiro em meio a intrigas, segredos e traições.

O anúncio oficial destaca que a trama vai além da disputa familiar: a iminente legalização dos jogos de azar, o interesse de grupos criminosos estrangeiros e a ascensão de um novo jogador prometem tornar o cenário ainda mais explosivo.

Produzida pela Paranoïd, a série inaugura o gênero de máfia no catálogo brasileiro da Netflix, trazendo autenticidade carioca e pitadas de melodrama. A criação é assinada por Heitor Dhalia (que também dirige), Bernardo Barcellos e Bruno Passeri, com direção dividida entre Dhalia, Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani.

O elenco reúne grandes nomes como Juliana Paes, Chico Diaz, André Lamoglia, Giullia Buscacio, Mel Maia, Xamã, Igor Fernandes, Adriano Garib, Henrique Barreira e Otavio Muller.

