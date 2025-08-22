fechar
Séries que começaram como comédia e viraram drama intenso

Esse fenômeno é cada vez mais comum, especialmente em séries que usam a leveza da comédia como porta de entrada para temas pesados

Por Bruna Oliveira Publicado em 22/08/2025 às 17:07
Orange Is The New Black. Foto: Divulgação

Algumas produções nasceram com o objetivo de fazer rir, mas, ao longo das temporadas, foram mudando de tom e surpreendendo o público com histórias carregadas de emoção, dor e humanidade.

Esse fenômeno é cada vez mais comum, especialmente em séries que usam a leveza da comédia como porta de entrada para temas pesados, criando um impacto ainda maior quando a virada acontece.

Confira séries que começaram como comédia e viraram drama intenso — e onde assistir:

1. BoJack Horseman (2014 – 2020)

Onde assistir: Netflix

O início parecia uma sátira divertida sobre um cavalo ator fracassado em Hollywood, mas logo BoJack Horseman se revelou um dos retratos mais profundos sobre depressão, vício, solidão e autodestruição já feitos na TV.

Leia Também

2. The Office (versão americana) (2005 – 2013)

Onde assistir: Prime Video

Conhecida como uma das maiores sitcoms de todos os tempos, The Office não perdeu o humor, mas surpreendeu ao adicionar momentos dramáticos intensos — como os dilemas amorosos de Jim e Pam ou a solidão de Michael Scott, trazendo camadas emocionais inesperadas.

3. Scrubs (2001 – 2010)

Onde assistir: Star+

Apesar de ser apresentada como uma comédia médica leve, Scrubs conquistou fãs justamente por equilibrar piadas rápidas com tramas sobre perdas, dilemas éticos e a dureza da vida hospitalar, que frequentemente deixavam os episódios com peso dramático.

4. Orange Is the New Black (2013 – 2019)

Onde assistir: Netflix

Começou como uma comédia ácida sobre a vida em uma prisão feminina, mas logo passou a explorar com intensidade desigualdades sociais, injustiça criminal, traumas e sobrevivência em um sistema penitenciário desumano.

5. Shameless (2011 – 2021)

Onde assistir: HBO Max

A caótica família Gallagher parecia garantir apenas boas risadas, mas, com o tempo, Shameless mergulhou em temas densos como pobreza extrema, alcoolismo, abandono e a luta diária por sobrevivência, sem perder o humor ácido.

6. Fleabag (2016 – 2019)

Onde assistir: Prime Video

À primeira vista, Fleabag parecia apenas uma comédia britânica irreverente.

Mas, por trás das quebras da quarta parede e do sarcasmo, a série revelou uma protagonista cheia de dores, traumas familiares e buscas existenciais, tornando-se um dos dramas mais marcantes da década.

