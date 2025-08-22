Séries que começaram como comédia e viraram drama intenso
Esse fenômeno é cada vez mais comum, especialmente em séries que usam a leveza da comédia como porta de entrada para temas pesados
Algumas produções nasceram com o objetivo de fazer rir, mas, ao longo das temporadas, foram mudando de tom e surpreendendo o público com histórias carregadas de emoção, dor e humanidade.
Confira séries que começaram como comédia e viraram drama intenso — e onde assistir:
1. BoJack Horseman (2014 – 2020)
Onde assistir: Netflix
O início parecia uma sátira divertida sobre um cavalo ator fracassado em Hollywood, mas logo BoJack Horseman se revelou um dos retratos mais profundos sobre depressão, vício, solidão e autodestruição já feitos na TV.
2. The Office (versão americana) (2005 – 2013)
Onde assistir: Prime Video
Conhecida como uma das maiores sitcoms de todos os tempos, The Office não perdeu o humor, mas surpreendeu ao adicionar momentos dramáticos intensos — como os dilemas amorosos de Jim e Pam ou a solidão de Michael Scott, trazendo camadas emocionais inesperadas.
3. Scrubs (2001 – 2010)
Onde assistir: Star+
Apesar de ser apresentada como uma comédia médica leve, Scrubs conquistou fãs justamente por equilibrar piadas rápidas com tramas sobre perdas, dilemas éticos e a dureza da vida hospitalar, que frequentemente deixavam os episódios com peso dramático.
4. Orange Is the New Black (2013 – 2019)
Onde assistir: Netflix
Começou como uma comédia ácida sobre a vida em uma prisão feminina, mas logo passou a explorar com intensidade desigualdades sociais, injustiça criminal, traumas e sobrevivência em um sistema penitenciário desumano.
5. Shameless (2011 – 2021)
Onde assistir: HBO Max
A caótica família Gallagher parecia garantir apenas boas risadas, mas, com o tempo, Shameless mergulhou em temas densos como pobreza extrema, alcoolismo, abandono e a luta diária por sobrevivência, sem perder o humor ácido.
6. Fleabag (2016 – 2019)
Onde assistir: Prime Video
À primeira vista, Fleabag parecia apenas uma comédia britânica irreverente.
Mas, por trás das quebras da quarta parede e do sarcasmo, a série revelou uma protagonista cheia de dores, traumas familiares e buscas existenciais, tornando-se um dos dramas mais marcantes da década.
