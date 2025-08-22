Séries que começaram como comédia e viraram drama intenso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Esse fenômeno é cada vez mais comum, especialmente em séries que usam a leveza da comédia como porta de entrada para temas pesados

Clique aqui e escute a matéria

Algumas produções nasceram com o objetivo de fazer rir, mas, ao longo das temporadas, foram mudando de tom e surpreendendo o público com histórias carregadas de emoção, dor e humanidade.

Esse fenômeno é cada vez mais comum, especialmente em séries que usam a leveza da comédia como porta de entrada para temas pesados, criando um impacto ainda maior quando a virada acontece.

Confira séries que começaram como comédia e viraram drama intenso — e onde assistir:

1. BoJack Horseman (2014 – 2020)

Onde assistir: Netflix



O início parecia uma sátira divertida sobre um cavalo ator fracassado em Hollywood, mas logo BoJack Horseman se revelou um dos retratos mais profundos sobre depressão, vício, solidão e autodestruição já feitos na TV.

2. The Office (versão americana) (2005 – 2013)

Onde assistir: Prime Video



Conhecida como uma das maiores sitcoms de todos os tempos, The Office não perdeu o humor, mas surpreendeu ao adicionar momentos dramáticos intensos — como os dilemas amorosos de Jim e Pam ou a solidão de Michael Scott, trazendo camadas emocionais inesperadas.

3. Scrubs (2001 – 2010)

Onde assistir: Star+

Apesar de ser apresentada como uma comédia médica leve, Scrubs conquistou fãs justamente por equilibrar piadas rápidas com tramas sobre perdas, dilemas éticos e a dureza da vida hospitalar, que frequentemente deixavam os episódios com peso dramático.

4. Orange Is the New Black (2013 – 2019)

Onde assistir: Netflix



Começou como uma comédia ácida sobre a vida em uma prisão feminina, mas logo passou a explorar com intensidade desigualdades sociais, injustiça criminal, traumas e sobrevivência em um sistema penitenciário desumano.

5. Shameless (2011 – 2021)

Onde assistir: HBO Max



A caótica família Gallagher parecia garantir apenas boas risadas, mas, com o tempo, Shameless mergulhou em temas densos como pobreza extrema, alcoolismo, abandono e a luta diária por sobrevivência, sem perder o humor ácido.

6. Fleabag (2016 – 2019)

Onde assistir: Prime Video



À primeira vista, Fleabag parecia apenas uma comédia britânica irreverente.

Mas, por trás das quebras da quarta parede e do sarcasmo, a série revelou uma protagonista cheia de dores, traumas familiares e buscas existenciais, tornando-se um dos dramas mais marcantes da década.

Assine o Amazon Prime e desbloqueie um mundão de vantagens!

Frete GRÁTIS sem valor mínimo



Acesso ao Prime Video com séries, filmes e esportes ao vivo



Ofertas exclusivas para membros



Amazon Music, Prime Reading e muito mais!

Teste grátis por 30 dias!

https://amzn.to/4lkpDcf

Depois, só R$19,90/mês ou 12x de R$13,90 no plano anual. Pode pagar com cartão, débito ou Pix — e cancelar quando quiser!

Vem ser Prime!

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.



