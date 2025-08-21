Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entre dramas envolventes, mistérios eletrizantes e comédias inesquecíveis, os anos 2000 foram um marco para a TV e deixaram um grande legado

A década de 2000 foi responsável por transformar a forma como consumimos séries.

Foi nessa época que nasceram produções que criaram comunidades de fãs apaixonados, redefiniram gêneros e abriram caminho para o modelo de maratonas que conhecemos hoje.

Mesmo após tantos anos, algumas dessas obras continuam atuais e irresistíveis para quem deseja revisitar boas histórias.

Confira 7 séries que marcaram os anos 2000 e ainda merecem ser revistas — e onde assistir:

1. Lost (2004 – 2010)

Onde assistir: Star+



Lost se tornou um fenômeno cultural, com teorias que movimentavam fóruns da internet e episódios cheios de suspense.

A trama sobre sobreviventes de um acidente aéreo em uma ilha misteriosa continua intrigante e surpreendente até hoje.

2. The O.C. (2003 – 2007)

Onde assistir: HBO Max



Com um retrato marcante da juventude californiana, The O.C. conquistou toda uma geração com seus dramas familiares, romances intensos e trilha sonora memorável, que se tornou parte da cultura pop dos anos 2000.

3. Gilmore Girls (2000 – 2007)

Onde assistir: Netflix



A relação entre Lorelai e Rory Gilmore, recheada de diálogos rápidos e referências culturais, fez de Gilmore Girls uma das séries mais queridas da época.

Até hoje, continua sendo uma escolha acolhedora para maratonar.

4. Heroes (2006 – 2010)

Onde assistir: Prime Video



Antes do boom de super-heróis no cinema, Heroes já explorava pessoas comuns descobrindo habilidades extraordinárias.

Apesar de altos e baixos, a primeira temporada segue sendo uma das mais impactantes da TV dos anos 2000.

5. House M.D. (2004 – 2012)

Onde assistir: Prime Video



Com um protagonista ácido e brilhante, vivido por Hugh Laurie, House revolucionou as séries médicas.

Os diálogos inteligentes e os dilemas éticos continuam relevantes, tornando a produção ainda digna de revisita.

6. Desperate Housewives (2004 – 2012)

Onde assistir: Star+



Misturando mistério, humor e drama suburbano, Desperate Housewives foi uma das séries mais comentadas dos anos 2000.

A vida aparentemente perfeita das donas de casa da Wisteria Lane ainda guarda muito entretenimento.

7. How I Met Your Mother (2005 – 2014)

Onde assistir: Star+



Com humor criativo e personagens icônicos como Barney Stinson, How I Met Your Mother conquistou milhões de fãs.

Seus episódios brincam com a narrativa e até hoje mantêm o charme de uma das sitcoms mais populares da década.

