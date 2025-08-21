7 séries que marcaram os anos 2000 e ainda merecem ser revistas
Entre dramas envolventes, mistérios eletrizantes e comédias inesquecíveis, os anos 2000 foram um marco para a TV e deixaram um grande legado
A década de 2000 foi responsável por transformar a forma como consumimos séries.
Foi nessa época que nasceram produções que criaram comunidades de fãs apaixonados, redefiniram gêneros e abriram caminho para o modelo de maratonas que conhecemos hoje.
Mesmo após tantos anos, algumas dessas obras continuam atuais e irresistíveis para quem deseja revisitar boas histórias.
Confira 7 séries que marcaram os anos 2000 e ainda merecem ser revistas — e onde assistir:
1. Lost (2004 – 2010)
Onde assistir: Star+
Lost se tornou um fenômeno cultural, com teorias que movimentavam fóruns da internet e episódios cheios de suspense.
A trama sobre sobreviventes de um acidente aéreo em uma ilha misteriosa continua intrigante e surpreendente até hoje.
2. The O.C. (2003 – 2007)
Onde assistir: HBO Max
Com um retrato marcante da juventude californiana, The O.C. conquistou toda uma geração com seus dramas familiares, romances intensos e trilha sonora memorável, que se tornou parte da cultura pop dos anos 2000.
3. Gilmore Girls (2000 – 2007)
Onde assistir: Netflix
A relação entre Lorelai e Rory Gilmore, recheada de diálogos rápidos e referências culturais, fez de Gilmore Girls uma das séries mais queridas da época.
Até hoje, continua sendo uma escolha acolhedora para maratonar.
4. Heroes (2006 – 2010)
Onde assistir: Prime Video
Antes do boom de super-heróis no cinema, Heroes já explorava pessoas comuns descobrindo habilidades extraordinárias.
Apesar de altos e baixos, a primeira temporada segue sendo uma das mais impactantes da TV dos anos 2000.
5. House M.D. (2004 – 2012)
Onde assistir: Prime Video
Com um protagonista ácido e brilhante, vivido por Hugh Laurie, House revolucionou as séries médicas.
Os diálogos inteligentes e os dilemas éticos continuam relevantes, tornando a produção ainda digna de revisita.
6. Desperate Housewives (2004 – 2012)
Onde assistir: Star+
Misturando mistério, humor e drama suburbano, Desperate Housewives foi uma das séries mais comentadas dos anos 2000.
A vida aparentemente perfeita das donas de casa da Wisteria Lane ainda guarda muito entretenimento.
7. How I Met Your Mother (2005 – 2014)
Onde assistir: Star+
Com humor criativo e personagens icônicos como Barney Stinson, How I Met Your Mother conquistou milhões de fãs.
Seus episódios brincam com a narrativa e até hoje mantêm o charme de uma das sitcoms mais populares da década.
