Emily em Paris: Netflix revela data de estreia da quinta temporada

Nova temporada da série traz Emily Cooper vivendo novas aventuras, dessa vez em uma outra cidade europeia. Saiba quando vai estrear no catálogo

A Netflix divulgou a data de estreia da quinta temporada de "Emily em Paris" nesta quarta-feira (20). A série estrelada pela atriz Lily Collins faz muito sucesso na plataforma.

Os novos episódios chegam no dia 18 de dezembro ao catálogo do streaming.

Na nova temporada, composta por dez episódios, Emily Cooper deixa Paris e parte para a Itália. Agora, a protagonista terá um novo desafio profissional: liderar a Agence Grateau em Roma.

Enquanto lida com os dilemas do coração e a carreira, Emily precisa se reinventar e buscar mais clareza sobre o que realmente quer para o seu futuro no trabalho e na vida amorosa.

O elenco fixo de Emily em Paris está de volta, com Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien) e Bruno Gouery (Luc).

Eugenio Franceschini, Minnie Driver, Bryan Greenberg e Michèle Laroque são alguns dos novos nomes que entrarão nesta temporada.