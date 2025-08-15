Criadores de Stranger Things, irmãos Duffer avaliam troca da Netflix pela Paramount

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Enquanto as negociações avançam, a série se prepara para encerrar sua trajetória. A quinta e última temporada estreia em novembro, na Netflix

Mesmo com o fenômeno global Stranger Things prestes a se despedir na sua quinta temporada, seus criadores, Matt e Ross Duffer, podem estar preparando uma mudança significativa de casa.

Segundo informações da Variety, os irmãos negociam um contrato de exclusividade com a Paramount, que incluiria o desenvolvimento de novos filmes e séries para o estúdio.

A possível parceria chama atenção por ocorrer em meio a uma relação sólida com a Netflix, responsável não apenas por lançar Stranger Things, mas também por outros dois projetos dos Duffer já previstos para 2026.

Futuro

Ainda não há detalhes sobre como essa movimentação impactaria o futuro dos derivados de Stranger Things, confirmados pelos criadores há alguns anos.

Enquanto as negociações avançam, a série principal se prepara para encerrar sua trajetória. A quinta e última temporada estreia em novembro, na Netflix.