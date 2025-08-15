fechar
Séries | Notícia

Criadores de Stranger Things, irmãos Duffer avaliam troca da Netflix pela Paramount

Enquanto as negociações avançam, a série se prepara para encerrar sua trajetória. A quinta e última temporada estreia em novembro, na Netflix

Por Bruna Oliveira Publicado em 15/08/2025 às 16:08
STREAMING Quinta temporada será a última de Stranger Things
STREAMING Quinta temporada será a última de Stranger Things - NETFLIX/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Mesmo com o fenômeno global Stranger Things prestes a se despedir na sua quinta temporada, seus criadores, Matt e Ross Duffer, podem estar preparando uma mudança significativa de casa.

Segundo informações da Variety, os irmãos negociam um contrato de exclusividade com a Paramount, que incluiria o desenvolvimento de novos filmes e séries para o estúdio.

A possível parceria chama atenção por ocorrer em meio a uma relação sólida com a Netflix, responsável não apenas por lançar Stranger Things, mas também por outros dois projetos dos Duffer já previstos para 2026.

Futuro

Ainda não há detalhes sobre como essa movimentação impactaria o futuro dos derivados de Stranger Things, confirmados pelos criadores há alguns anos.

Enquanto as negociações avançam, a série principal se prepara para encerrar sua trajetória. A quinta e última temporada estreia em novembro, na Netflix.

 

Leia também

4 novos doramas na Netflix
DORAMAS

4 novos doramas na Netflix
Doramas mais assistidos: Conheça os 6 títulos mais conhecidos pelos fãs!
DORAMAS

Doramas mais assistidos: Conheça os 6 títulos mais conhecidos pelos fãs!

Compartilhe

Tags