"Pssica": nova série brasileira da Netflix mergulha em crime, misticismo e violência na Amazônia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A obra promete conquistar o público com uma narrativa marcada por violência, tráfico humano, vingança e elementos do misticismo amazônico

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix estreia no dia 20 de agosto a série brasileira Pssica, produção original da O2 Filmes inspirada no livro de Edyr Augusto, referência da literatura contemporânea do Pará.

A obra promete conquistar o público com uma narrativa marcada por violência, tráfico humano, vingança e elementos do misticismo amazônico.

Na trama, conhecemos Janalice (Domithila Catete), uma adolescente sequestrada em Belém e vendida como escrava branca em prostíbulos da Guiana Francesa.

Em paralelo, Mariangel (Marleyda Soto) busca vingança após a morte trágica de sua família, enquanto Preá (Lucas Galvino), jovem envolvido no crime, ascende ao poder como líder de uma temida gangue fluvial.

O título da série carrega a força da palavra “pssica”, expressão regional usada para se referir a azar ou maldição, refletindo o clima sombrio da narrativa.

Ao longo dos episódios, o espectador é levado a um universo onde sexo, garimpo, tráfico de drogas e assassinatos se cruzam com o imaginário místico da região amazônica.

Assim como no romance original, a história percorre cidades como Belém, Curralinho, Breves e Caiena, construindo uma jornada intensa e brutal.

Elenco

O elenco reúne nomes como Ademara, Bruno Goya, Claudio Jaborandy, Luca Dan, Ricardo Teodoro, Sandro Guerra, Welket Bungué e Wesley Guimarães.

A equipe criativa também impressiona, com roteiro de Bráulio Mantovani (Cidade de Deus) e produção executiva de Fernando Meirelles.

Pssica chega como uma das grandes apostas da Netflix no cenário nacional, combinando realismo cru, crítica social e elementos culturais amazônicos em uma trama que promete impactar.