Séries | Notícia

"Pssica": nova série brasileira da Netflix mergulha em crime, misticismo e violência na Amazônia

A obra promete conquistar o público com uma narrativa marcada por violência, tráfico humano, vingança e elementos do misticismo amazônico

Por Bruna Oliveira Publicado em 18/08/2025 às 14:39
Pssica mergulha no universo tenso e simbólico dos rios da Amazônia atlântica.
Pssica mergulha no universo tenso e simbólico dos rios da Amazônia atlântica.

A Netflix estreia no dia 20 de agosto a série brasileira Pssica, produção original da O2 Filmes inspirada no livro de Edyr Augusto, referência da literatura contemporânea do Pará.

Na trama, conhecemos Janalice (Domithila Catete), uma adolescente sequestrada em Belém e vendida como escrava branca em prostíbulos da Guiana Francesa.

Em paralelo, Mariangel (Marleyda Soto) busca vingança após a morte trágica de sua família, enquanto Preá (Lucas Galvino), jovem envolvido no crime, ascende ao poder como líder de uma temida gangue fluvial.

O título da série carrega a força da palavra “pssica”, expressão regional usada para se referir a azar ou maldição, refletindo o clima sombrio da narrativa.

Ao longo dos episódios, o espectador é levado a um universo onde sexo, garimpo, tráfico de drogas e assassinatos se cruzam com o imaginário místico da região amazônica.

Assim como no romance original, a história percorre cidades como Belém, Curralinho, Breves e Caiena, construindo uma jornada intensa e brutal.

Elenco

O elenco reúne nomes como Ademara, Bruno Goya, Claudio Jaborandy, Luca Dan, Ricardo Teodoro, Sandro Guerra, Welket Bungué e Wesley Guimarães.

A equipe criativa também impressiona, com roteiro de Bráulio Mantovani (Cidade de Deus) e produção executiva de Fernando Meirelles.

Pssica chega como uma das grandes apostas da Netflix no cenário nacional, combinando realismo cru, crítica social e elementos culturais amazônicos em uma trama que promete impactar.

