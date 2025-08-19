Segunda temporada de Palm Royale estreia em novembro no Apple TV+ com Kristen Wiig e elenco estelar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A série indicada ao Emmy retorna em 12 de novembro mostrando Maxine Dellacorte tentando recuperar espaço na elite de Palm Beach após um escândalo.

O brilho, o glamour e o drama estão de volta ao Apple TV+. A plataforma anunciou que a segunda temporada de Palm Royale estreia em 12 de novembro. As primeiras imagens da nova fase já foram divulgadas. As informações são do site americano Deadline.

A comédia, indicada ao Emmy e criada por Abe Sylvia, acompanha a trajetória de Maxine Dellacorte (Kristen Wiig), uma mulher determinada a conquistar espaço na competitiva alta sociedade de Palm Beach.

Nova imagem da segunda temporada da série 'Palm Royale'. - Foto: AppleTV+/Divulgação

Na nova temporada, após um escandaloso colapso público, Maxine se vê transformada em pária social e precisará recorrer à sua astúcia e inteligência para provar que não apenas pertence àquele mundo, mas talvez tenha o que é preciso para comandá-lo.

Nova imagem da segunda temporada da série 'Palm Royale'. - Foto: AppleTV+/Divulgação

No caminho, ela descobre segredos sombrios e percebe que a cidade é sustentada por mentiras, intrigas e até crimes ocasionais.

O elenco reúne grandes nomes, como Laura Dern, Allison Janney, Leslie Bibb, Ricky Martin, Josh Lucas, Amber Chardae Robinson, Kaia Gerber, Carol Burnett e Jason Canela.

Nova imagem da segunda temporada da série 'Palm Royale'. - Foto: AppleTV+/Divulgação

Palm Royale recebeu 11 indicações ao Emmy em 2024, incluindo Melhor Série de Comédia, Melhor Atriz em Comédia para Wiig e Melhor Atriz Coadjuvante em Comédia para Burnett.

Confira mais fotos: