Séries | Notícia

5 séries que conseguiram se reinventar e voltaram ainda melhores

Algumas obras conseguiram se reinventar, mudar rumos criativos e voltar ainda mais fortes, conquistando novos fãs e recuperando os antigos

Por Bruna Oliveira Publicado em 19/08/2025 às 15:45
Ellen Pompeo está em 'Grey's Anatomy' desde do episódio piloto, lançado em 2005.
Ellen Pompeo está em 'Grey's Anatomy' desde do episódio piloto, lançado em 2005. - DIVULGAÇÃO/ABC

Nem sempre uma série consegue manter a mesma qualidade ao longo dos anos. Muitas perdem força, caem na repetição e chegam perto de serem esquecidas.

Mas algumas obras conseguiram algo raro: se reinventar no meio do caminho, mudar rumos criativos e voltar ainda mais fortes, conquistando novos fãs e recuperando os antigos.

Confira 5 séries que souberam se reinventar e voltaram melhores do que nunca — e onde assistir:

1. Doctor Who

Onde assistir: Max

Um dos maiores exemplos de reinvenção da TV. A série britânica começou em 1963, foi encerrada nos anos 80 e voltou em 2005 em uma nova versão moderna.

Desde então, a troca de atores no papel principal mantém a história fresca, sempre encontrando novas formas de explorar suas aventuras no tempo e espaço.

2. Breaking Bad Better Call Saul

Onde assistir: Netflix

Mesmo após o fim de Breaking Bad, o universo criado por Vince Gilligan se reinventou com o spin-off Better Call Saul.

O foco em Jimmy McGill, antes conhecido apenas como advogado trambiqueiro, mostrou uma narrativa sofisticada e madura, considerada por muitos até superior à original.

3. Grey’s Anatomy

Onde assistir: Star+

Poucas séries conseguem atravessar tantas temporadas e continuar relevantes.

Grey’s Anatomy se reinventou várias vezes ao longo dos anos, seja trocando personagens, explorando novas tramas médicas ou refletindo questões sociais atuais, mantendo-se viva para novas gerações de fãs.

4. Cobra Kai

Onde assistir: Netflix

Quem imaginaria que décadas depois Karatê Kid voltaria com tanta força? A série encontrou o equilíbrio entre nostalgia e frescor, dando profundidade a personagens antigos e inserindo novos dramas adolescentes, conquistando um público totalmente novo.

5. Black Mirror

Onde assistir: Netflix

Após um hiato e críticas de desgaste, a série antológica retornou com novas temporadas que surpreenderam pela ousadia e pela mistura de gêneros.

Episódios recentes trouxeram não apenas o clássico olhar sombrio sobre a tecnologia, mas também experimentações narrativas que mantêm a série relevante.

