Fallout: novo trailer da 2ª temporada revela o que está por vir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segunda temporada de Fallout chega ao Prime Video em 17 de dezembro de 2025 com episódios semanais, trazendo New Vegas, Mr. House e o temido Deathclaw

Clique aqui e escute a matéria

O Prime Video divulgou o trailer da segunda temporada de Fallout, série inspirada na famosa franquia de RPGs pós-apocalípticos da Bethesda.

Além das primeiras imagens, foi revelado que os novos episódios chegam em 17 de dezembro de 2025, com lançamento semanal — formato diferente da temporada inicial, que foi disponibilizada de uma só vez.

O grande destaque do vídeo é a introdução de Justin Theroux como Mr. House, vilão icônico de Fallout: New Vegas.

Os fãs também puderam conferir a primeira aparição de um Deathclaw, criatura aterrorizante e uma das mais temidas do universo dos jogos. Outro momento que chamou atenção foi a presença da Caesar’s Legion, além de várias referências diretas ao título lançado em 2010.

A trama do segundo ano levará os protagonistas a New Vegas, versão devastada de Las Vegas já conhecida pelos jogadores da franquia.

ntre os personagens centrais está o Necrótico, interpretado por Walton Goggins (The Walking Dead, The White Lotus), um mercenário deformado pela radiação, mas extremamente habilidoso em sobreviver ao mundo hostil.

A série acompanha Lucy (Ella Purnell), que sai em busca do pai, Hank (Kyle MacLachlan), sequestrado por saqueadores do cofre subterrâneo em que viviam.

Ao longo da jornada, ela cruza com figuras marcantes, incluindo o próprio Necrótico, e enfrenta os perigos de uma sociedade em ruínas. O elenco também conta com Aaron Moten e outros nomes já conhecidos da primeira temporada.

A nova temporada de Fallout estreia em 17 de dezembro de 2025 no Prime Video, enquanto todos os episódios da primeira já estão disponíveis na plataforma.