Fallout: novo trailer da 2ª temporada revela o que está por vir
Segunda temporada de Fallout chega ao Prime Video em 17 de dezembro de 2025 com episódios semanais, trazendo New Vegas, Mr. House e o temido Deathclaw
O Prime Video divulgou o trailer da segunda temporada de Fallout, série inspirada na famosa franquia de RPGs pós-apocalípticos da Bethesda.
Além das primeiras imagens, foi revelado que os novos episódios chegam em 17 de dezembro de 2025, com lançamento semanal — formato diferente da temporada inicial, que foi disponibilizada de uma só vez.
O grande destaque do vídeo é a introdução de Justin Theroux como Mr. House, vilão icônico de Fallout: New Vegas.
Os fãs também puderam conferir a primeira aparição de um Deathclaw, criatura aterrorizante e uma das mais temidas do universo dos jogos. Outro momento que chamou atenção foi a presença da Caesar’s Legion, além de várias referências diretas ao título lançado em 2010.
A trama do segundo ano levará os protagonistas a New Vegas, versão devastada de Las Vegas já conhecida pelos jogadores da franquia.
ntre os personagens centrais está o Necrótico, interpretado por Walton Goggins (The Walking Dead, The White Lotus), um mercenário deformado pela radiação, mas extremamente habilidoso em sobreviver ao mundo hostil.
A série acompanha Lucy (Ella Purnell), que sai em busca do pai, Hank (Kyle MacLachlan), sequestrado por saqueadores do cofre subterrâneo em que viviam.
Ao longo da jornada, ela cruza com figuras marcantes, incluindo o próprio Necrótico, e enfrenta os perigos de uma sociedade em ruínas. O elenco também conta com Aaron Moten e outros nomes já conhecidos da primeira temporada.
A nova temporada de Fallout estreia em 17 de dezembro de 2025 no Prime Video, enquanto todos os episódios da primeira já estão disponíveis na plataforma.