The Summer of Songbirds, best-seller de Kristy Woodson Harvey, ganhará adaptação para série

De acordo com o Deadline, a adaptação mostrará três amigas que, unidas desde a infância, enfrentam segredos e desafios na vida adulta.

De acordo com o site americano Deadline, a plataforma Hulu deu sinal verde para o desenvolvimento de The Summer of Songbirds, nova série dramática inspirada no best-seller de Kristy Woodson Harvey.

O livro, um grande sucesso nos Estados Unidos e um best-seller do New York Times, conquistou o público e se tornou referência entre os romances contemporâneos mais vendidos do país.

A adaptação chega pelas mãos da produtora Kapital Entertainment, de Aaron Kaplan, em parceria com a 20th Television.

O roteiro fica a cargo de Brennan Peters (The Power), que também atua como produtora executiva ao lado da própria autora e de Kaplan.

A história acompanha três amigas cuja ligação nasceu durante os verões da infância na Carolina do Norte. Já adultas, na casa dos 30 anos, elas enfrentam os dilemas da vida real enquanto segredos e traições do passado e do presente ameaçam destruir essa família escolhida que construíram.

Além deles, Tiffany Przybyla Wong e Jaiden Kaplan, da Kapital Entertainment, assumem a produção como co-executivos.

Peters, que também foi coprodutora da série The Power no Prime Video, já trabalhou na segunda temporada de Sacred Lies, do Facebook, e atualmente desenvolve o musical original Delilah, em colaboração com a banda Delta Rae.