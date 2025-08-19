Fallout: 2ª temporada ganha trailer e data de estreia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Série do Prime Video terá episódios semanais e estreia novos episódios ainda este ano. Fallout é uma adaptação de jogos de RPG pós-apocalípticos

O trailer da segunda temporada de "Fallout" foi divulgado nesta terça-feira (19). A série é uma adaptação dos jogos de RPG pós-apocalípticos.

A nova temporada também ganhou data de estreia: 17 de dezembro. Os episódios serão semanais.

O novo trailer de Fallout mostra Justin Theroux no papel de Mr. House, o vilão de Fallout: New Vegas.

Além disso, a nova prévia revela pela primeira vez o assustador Deathclaw.

Confira o trailer:

A segunda temporada de Fallout levará os protagonistas para New Vegas, a versão pós-apocalíptica de Las Vegas.

A série segue Lucy (Ella Purnell), que deixa seu abrigo para resgatar o pai, Hank (Kyle MacLachlan), que foi sequestrado. No caminho, ela encontra o Necrótico, um mercenário desfigurado pela radiação, interpretado por Walton Goggins.

De acordo com o ator Aaron Moten, a série já foi renovada para a terceira temporada.

A nova temporada de Fallout estreia em 17 dezembro de 2025 no Prime Video.