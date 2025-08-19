7 séries que terminaram cedo, mas deixaram finais impecáveis
Mesmo com poucas temporadas, essas séries conseguiram construir narrativas sólidas e entregar finais memoráveis, que permaneceram na memória dos fãs
Em um universo em que muitas séries se estendem por anos até perderem o fôlego, algumas produções escolheram o caminho oposto: encerrar a história no auge.
Confira 7 séries que terminaram cedo, mas deixaram finais impecáveis — e onde assistir:
1. Fleabag
Onde assistir: Prime Video
Criada e estrelada por Phoebe Waller-Bridge, a comédia dramática britânica teve apenas duas temporadas, mas se tornou referência em escrita afiada e narrativa intimista.
O final é simples, poético e poderoso, fechando o arco da protagonista com perfeição.
2. The Good Place
Onde assistir: Netflix
Com quatro temporadas, a série que mistura filosofia e humor se destacou por sua originalidade. O desfecho foi emocionante e reflexivo, deixando a sensação de que a jornada terminou no tempo certo.
3. Watchmen
Onde assistir: Max
A minissérie inspirada na HQ clássica teve apenas uma temporada, mas isso bastou para conquistar a crítica e os fãs.
O final ousado e simbólico consolidou a produção como uma das melhores adaptações televisivas já feitas.
4. Six Feet Under
Onde assistir: Max
O drama sobre uma família que administra uma funerária se estendeu por cinco temporadas e encerrou em um dos finais mais elogiados da TV.
O epílogo, que mostra o destino de cada personagem, é considerado impecável até hoje.
5. Mare of Easttown
Onde assistir: Max
Estrelada por Kate Winslet, a minissérie de suspense teve apenas sete episódios, mas entregou um desfecho impactante e surpreendente.
Foi curta, intensa e deixou sua marca como uma das melhores produções recentes.
6. Sharp Objects
Onde assistir: Max
Baseada no livro de Gillian Flynn, a minissérie estrelada por Amy Adams encerra sua narrativa sombria de maneira avassaladora. A última cena é um choque que permanece com o espectador muito depois do fim.
7. Chernobyl
Onde assistir: Max
Com apenas cinco episódios, a minissérie recriou de forma impressionante a tragédia nuclear.
O final, ao mesmo tempo angustiante e realista, reforça o peso histórico da produção e explica por que ela é considerada um clássico instantâneo.
