4 séries de comédia que são pura terapia para a alma

De clássicos que nos lembram da amizade a sucessos que nos fazem rir de nós mesmos, prepare-se para maratonar séries que vão renovar suas energias.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 18/08/2025 às 23:32
Imagem da série Ted Lasso
Imagem da série Ted Lasso - Reprodução/Apple TV+

Em um mundo onde as notícias pesam e a rotina cansa, a comédia é um refúgio. É a nossa dose diária de leveza, a terapia que a gente faz de graça no sofá.

Se você está precisando dar boas risadas e se reconectar com a alegria, prepare-se. Estas quatro séries de comédia são mais do que apenas programas de TV: são um abraço na alma, a prova de que o humor, o amor e a amizade podem curar quase tudo.

1. Ted Lasso (Apple TV+)

Se você ainda não se rendeu a Ted Lasso, prepare-se para ser fisgado. A premissa é simples: um técnico de futebol americano otimista e bonachão é contratado para treinar um time de futebol (o que os ingleses chamam de soccer) na Inglaterra.

Ele não sabe nada sobre o esporte, mas sabe tudo sobre gente. A série é uma lição de otimismo, bondade e de como a vulnerabilidade pode ser uma força. Você vai rir, chorar, e no final, se sentir uma pessoa melhor.

2. Friends (HBO Max)

Um clássico é um clássico. Friends não envelhece porque a sua essência é universal: a amizade. Acompanhar a vida de seis amigos em Nova York, com seus amores, desamores, carreiras e piadas internas, é como voltar para casa.

A série é um porto seguro, um abraço nostálgico que nos lembra da importância de ter pessoas para dividir a vida, com todas as suas loucuras e alegrias.

3. The Office (Disney+ / HBO Max)

Se você já teve um chefe chato, um colega de trabalho esquisito ou já participou de uma dinâmica de grupo, The Office vai te fazer chorar de rir.

A série, filmada em formato de documentário, acompanha o dia a dia de um escritório de vendas de papel. O humor, muitas vezes constrangedor e sutil, está em situações absurdas do cotidiano. É uma joia da comédia, que te ensina a rir das pequenas coisas da vida, inclusive daquelas que a gente odeia.

4. Seinfeld (Netflix)

Conhecida como a "série sobre o nada", Seinfeld revolucionou a comédia. Ela explora as neuroses, os dilemas e as situações mais banais da vida, transformando-as em risadas.

O humor, muitas vezes sarcástico e observacional, te faz pensar sobre as pequenas coisas que nos irritam no dia a dia. É uma série perfeita para quem gosta de um humor mais inteligente, que está na sutileza de uma conversa.

