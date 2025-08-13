fechar
Séries | Notícia

Séries com as maiores mudanças de enredo no meio da trama

Algumas séries apostam em mudanças radicais no meio da trama, mudando o foco narrativo, alterando personagens centrais ou transformando o gênero dela

Por Bruna Oliveira Publicado em 13/08/2025 às 13:10
Imagem da série 'Game Of Thrones"
Imagem da série 'Game Of Thrones" - Divulgação/HBO

Clique aqui e escute a matéria

Na TV, não são apenas os finais que surpreendem. Algumas séries apostam em mudanças radicais no meio da trama, mudando o foco narrativo, alterando personagens centrais ou até mesmo transformando completamente o gênero da produção.

Essas viradas inesperadas, quando bem executadas, podem revitalizar a história e manter o público preso à tela.

Confira séries que tiveram as maiores mudanças de enredo no meio da trama e onde assistir:

Leia Também

1. Game of Thrones

Onde assistir: Max

Conhecida por chocar o público, Game of Thrones teve mudanças de enredo drásticas desde cedo, mas o que acontece na terceira temporada — especialmente no “Casamento Vermelho” — redefine alianças, destrói expectativas e deixa claro que ninguém está a salvo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2. Westworld

Onde assistir: Max, Prime Video

O que começou como um suspense futurista sobre um parque de diversões com robôs evoluiu para uma trama complexa sobre consciência, identidade e controle global, mudando completamente seu foco narrativo após a primeira temporada.

3. The Good Place

Onde assistir: Netflix

A comédia filosófica parecia seguir a rotina de quatro pessoas no “paraíso”, mas a reviravolta no final da primeira temporada mudou todo o entendimento sobre a trama, transformando-a em algo muito mais ambicioso e criativo.

4. Lost

Onde assistir: Star+

O mistério de um grupo preso em uma ilha aparentemente deserta toma novos rumos quando elementos sobrenaturais e viagens no tempo entram na narrativa, tornando a série ainda mais imprevisível.

5. Breaking Bad

Onde assistir: Netflix

O drama sobre um professor de química que fabrica metanfetamina muda de escala a cada temporada, passando de um drama pessoal para uma guerra de cartéis, com reviravoltas que mudam completamente o rumo da história.

6. Mr. Robot

Onde assistir: Prime Video

A série começa como um thriller hacker, mas logo revela camadas psicológicas profundas, teorias de conspiração e revelações que alteram completamente a perspectiva do espectador sobre tudo o que viu até então.

 

Assine o Amazon Prime e desbloqueie um mundão de vantagens!

  • Frete GRÁTIS sem valor mínimo
  • Acesso ao Prime Video com séries, filmes e esportes ao vivo
  • Ofertas exclusivas para membros
  • Amazon Music, Prime Reading e muito mais!

Teste grátis por 30 dias!
https://amzn.to/4lkpDcf

Depois, só R$19,90/mês ou 12x de R$13,90 no plano anual. Pode pagar com cartão, débito ou Pix — e cancelar quando quiser!

Vem ser Prime!

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.

Leia também

5 doramas românticos com cenas picantes para assistir online!
DORAMAS

5 doramas românticos com cenas picantes para assistir online!
Onde assistir doramas de graça? Conheça 4 aplicativos bons para aproveitar!
DORAMAS

Onde assistir doramas de graça? Conheça 4 aplicativos bons para aproveitar!

Compartilhe

Tags