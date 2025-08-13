Séries com as maiores mudanças de enredo no meio da trama
Algumas séries apostam em mudanças radicais no meio da trama, mudando o foco narrativo, alterando personagens centrais ou transformando o gênero dela
Na TV, não são apenas os finais que surpreendem. Algumas séries apostam em mudanças radicais no meio da trama, mudando o foco narrativo, alterando personagens centrais ou até mesmo transformando completamente o gênero da produção.
Essas viradas inesperadas, quando bem executadas, podem revitalizar a história e manter o público preso à tela.
Confira séries que tiveram as maiores mudanças de enredo no meio da trama e onde assistir:
1. Game of Thrones
Onde assistir: Max
Conhecida por chocar o público, Game of Thrones teve mudanças de enredo drásticas desde cedo, mas o que acontece na terceira temporada — especialmente no “Casamento Vermelho” — redefine alianças, destrói expectativas e deixa claro que ninguém está a salvo.
2. Westworld
Onde assistir: Max, Prime Video
O que começou como um suspense futurista sobre um parque de diversões com robôs evoluiu para uma trama complexa sobre consciência, identidade e controle global, mudando completamente seu foco narrativo após a primeira temporada.
3. The Good Place
Onde assistir: Netflix
A comédia filosófica parecia seguir a rotina de quatro pessoas no “paraíso”, mas a reviravolta no final da primeira temporada mudou todo o entendimento sobre a trama, transformando-a em algo muito mais ambicioso e criativo.
4. Lost
Onde assistir: Star+
O mistério de um grupo preso em uma ilha aparentemente deserta toma novos rumos quando elementos sobrenaturais e viagens no tempo entram na narrativa, tornando a série ainda mais imprevisível.
5. Breaking Bad
Onde assistir: Netflix
O drama sobre um professor de química que fabrica metanfetamina muda de escala a cada temporada, passando de um drama pessoal para uma guerra de cartéis, com reviravoltas que mudam completamente o rumo da história.
6. Mr. Robot
Onde assistir: Prime Video
A série começa como um thriller hacker, mas logo revela camadas psicológicas profundas, teorias de conspiração e revelações que alteram completamente a perspectiva do espectador sobre tudo o que viu até então.
