Séries com as maiores mudanças de enredo no meio da trama

Algumas séries apostam em mudanças radicais no meio da trama, mudando o foco narrativo, alterando personagens centrais ou transformando o gênero dela

Na TV, não são apenas os finais que surpreendem. Algumas séries apostam em mudanças radicais no meio da trama, mudando o foco narrativo, alterando personagens centrais ou até mesmo transformando completamente o gênero da produção.

Essas viradas inesperadas, quando bem executadas, podem revitalizar a história e manter o público preso à tela.

Confira séries que tiveram as maiores mudanças de enredo no meio da trama e onde assistir:

1. Game of Thrones



Onde assistir: Max



Conhecida por chocar o público, Game of Thrones teve mudanças de enredo drásticas desde cedo, mas o que acontece na terceira temporada — especialmente no “Casamento Vermelho” — redefine alianças, destrói expectativas e deixa claro que ninguém está a salvo.

2. Westworld



Onde assistir: Max, Prime Video



O que começou como um suspense futurista sobre um parque de diversões com robôs evoluiu para uma trama complexa sobre consciência, identidade e controle global, mudando completamente seu foco narrativo após a primeira temporada.

3. The Good Place



Onde assistir: Netflix



A comédia filosófica parecia seguir a rotina de quatro pessoas no “paraíso”, mas a reviravolta no final da primeira temporada mudou todo o entendimento sobre a trama, transformando-a em algo muito mais ambicioso e criativo.

4. Lost



Onde assistir: Star+



O mistério de um grupo preso em uma ilha aparentemente deserta toma novos rumos quando elementos sobrenaturais e viagens no tempo entram na narrativa, tornando a série ainda mais imprevisível.

5. Breaking Bad



Onde assistir: Netflix



O drama sobre um professor de química que fabrica metanfetamina muda de escala a cada temporada, passando de um drama pessoal para uma guerra de cartéis, com reviravoltas que mudam completamente o rumo da história.

6. Mr. Robot



Onde assistir: Prime Video



A série começa como um thriller hacker, mas logo revela camadas psicológicas profundas, teorias de conspiração e revelações que alteram completamente a perspectiva do espectador sobre tudo o que viu até então.

