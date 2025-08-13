6 séries de comédia inteligente para rir e pensar ao mesmo tempo
Essas séries unem roteiros bem construídos, diálogos afiados e personagens cativantes, criando um entretenimento que diverte e instiga ao mesmo tempo
O riso é uma das melhores formas de aliviar o dia a dia, mas algumas produções conseguem ir além, usando a comédia para provocar reflexões, discutir temas atuais e apresentar críticas sutis à sociedade.
Confira 6 séries que combinam humor e inteligência — e onde assistir cada uma:
1. The Office (EUA)
Onde assistir: Prime Video, Netflix
A falsa estética documental mostra o dia a dia de um escritório com situações absurdas, mas o roteiro de The Office também explora relações humanas, vaidade corporativa e pequenas vitórias do cotidiano.
2. Brooklyn Nine-Nine
Onde assistir: Netflix, Prime Video
Entre piadas rápidas e personagens carismáticos, a série policial satiriza a rotina de uma delegacia nova-iorquina enquanto aborda questões como preconceito, igualdade e ética no trabalho.
3. Ted Lasso
Onde assistir: Apple TV+
Com um treinador de futebol americano contratado para comandar um time de futebol inglês, Ted Lasso é engraçada e otimista, mas também fala sobre vulnerabilidade, saúde mental e empatia.
4. Community
Onde assistir: Prime Video
Ambientada em um colégio comunitário, a série brinca com a própria linguagem televisiva, usando metalinguagem, paródias e sátiras para falar sobre amizade, pertencimento e fracassos pessoais.
5. Fleabag
Onde assistir: Prime Video
A produção britânica criada e estrelada por Phoebe Waller-Bridge mistura humor ácido e drama existencial, explorando luto, solidão, relacionamentos e autoaceitação com uma narrativa inovadora que quebra a quarta parede.
6. Arrested Development
Onde assistir: Netflix
Com uma família disfuncional e cheia de problemas financeiros e morais, a série combina piadas rápidas e tramas absurdas com comentários sutis sobre ambição, ganância e relações familiares.
