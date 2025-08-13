fechar
Séries | Notícia

6 séries de comédia inteligente para rir e pensar ao mesmo tempo

Essas séries unem roteiros bem construídos, diálogos afiados e personagens cativantes, criando um entretenimento que diverte e instiga ao mesmo tempo

Por Bruna Oliveira Publicado em 13/08/2025 às 13:51
Fleabag é uma produção britânica criada e estrelada por Phoebe Waller-Bridge mistura humor ácido e drama existencial,
Fleabag é uma produção britânica criada e estrelada por Phoebe Waller-Bridge mistura humor ácido e drama existencial, - Divulgação/Prime Video

O riso é uma das melhores formas de aliviar o dia a dia, mas algumas produções conseguem ir além, usando a comédia para provocar reflexões, discutir temas atuais e apresentar críticas sutis à sociedade.

Essas séries de comédia inteligente unem roteiros bem construídos, diálogos afiados e personagens cativantes, criando um entretenimento que diverte e instiga ao mesmo tempo.

Leia Também

Confira 6 séries que combinam humor e inteligência — e onde assistir cada uma:

1. The Office (EUA)

Onde assistir: Prime Video, Netflix

A falsa estética documental mostra o dia a dia de um escritório com situações absurdas, mas o roteiro de The Office também explora relações humanas, vaidade corporativa e pequenas vitórias do cotidiano.

2. Brooklyn Nine-Nine

Onde assistir: Netflix, Prime Video

Entre piadas rápidas e personagens carismáticos, a série policial satiriza a rotina de uma delegacia nova-iorquina enquanto aborda questões como preconceito, igualdade e ética no trabalho.

3. Ted Lasso

Onde assistir: Apple TV+

Com um treinador de futebol americano contratado para comandar um time de futebol inglês, Ted Lasso é engraçada e otimista, mas também fala sobre vulnerabilidade, saúde mental e empatia.

4. Community

Onde assistir: Prime Video

Ambientada em um colégio comunitário, a série brinca com a própria linguagem televisiva, usando metalinguagem, paródias e sátiras para falar sobre amizade, pertencimento e fracassos pessoais.

5. Fleabag

Onde assistir: Prime Video

A produção britânica criada e estrelada por Phoebe Waller-Bridge mistura humor ácido e drama existencial, explorando luto, solidão, relacionamentos e autoaceitação com uma narrativa inovadora que quebra a quarta parede.

6. Arrested Development

Onde assistir: Netflix

Com uma família disfuncional e cheia de problemas financeiros e morais, a série combina piadas rápidas e tramas absurdas com comentários sutis sobre ambição, ganância e relações familiares.

 

