fechar
Séries | Notícia

Only Murders in the Building: Trailer da 5ª temporada é divulgado

Série do Disney+ estrelada por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short retornará para mais um ano com muitas aventuras e investigações. Veja prévia

Por Marilia Pessoa Publicado em 12/08/2025 às 14:05
Série 'Only Murders in the Building'
Série 'Only Murders in the Building' - Reprodução/IMDB

Clique aqui e escute a matéria

O trailer da quinta temporada de Only Murders in the Building foi divulgado nesta terça-feira (12). A série do streaming Disney+ é estrelada por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short.

Veja a sinopse oficial da nova temporada:

"Após a morte de seu querido porteiro, Lester (Teddy Coluca), em circunstâncias suspeitas, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) se recusam a acreditar que foi um acidente.

A investigação os leva aos cantos sombrios de Nova York e além — onde o trio descobre uma perigosa teia de segredos que conecta bilionários poderosos, mafiosos da velha guarda e os misteriosos moradores de Arconia.

O trio descobre uma divisão ainda mais profunda entre a cidade histórica que pensavam conhecer e a nova Nova York que se desenvolve ao seu redor — uma divisão onde a velha máfia luta para se manter enquanto novos e ainda mais perigosos agentes surgem".

Confira o trailer:

Os atores Logan Lerman e Beanie Feldstein foram confirmados nos novos episódios, juntando-se a outros nomes já anunciados, como Renée Zellweger, Christoph Waltz, Téa Leoni e Keegan-Michael Key.

Além disso, a temporada contará com participações de Zach Galifianakis, Molly Shannon, Eva Longoria, Eugene Levy e Meryl Streep.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O trio protagonista formado por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short também retorna, dando continuidade à história dos vizinhos obcecados por crimes que acabam se envolvendo em uma investigação de assassinato em seu prédio.

Only Murders In The Building estreia no dia 9 de setembro.

Leia também

4 doramas com finais tristes para assistir e chorar
DORAMAS

4 doramas com finais tristes para assistir e chorar
5 doramas incríveis com advogados para quem ama o tema!
DORAMAS

5 doramas incríveis com advogados para quem ama o tema!

Compartilhe

Tags