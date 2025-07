8 séries leves e divertidas para fugir do estresse do dia a dia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Depois de um dia cheio de prazos, cobranças e preocupações, nada melhor do que relaxar com uma boa série que arranque sorrisos e faça esquecer os problemas — pelo menos por alguns episódios.

Se você anda precisando de algo que aqueça o coração ou simplesmente divirta, preparamos uma lista com produções leves, cativantes e cheias de humor.

Veja 8 séries que são como um abraço no final do dia.

1. Ted Lasso (Apple TV+)



Um técnico de futebol americano que vai treinar um time de futebol inglês sem entender nada do esporte? Ted Lasso é pura leveza, positividade e boas piadas.

Uma série que fala sobre amizade, empatia e superação de um jeito engraçado e inspirador.

2. The Bear (Star+ / Disney+)



Embora ambientada em uma cozinha caótica, The Bear tem diálogos afiados, situações absurdas e um retrato sensível sobre recomeços.

É sobre gastronomia, família e o sabor agridoce da vida — mas contado com ritmo e humor que prendem.

3. Brooklyn Nine-Nine (Netflix)



Impossível não dar risada com os policiais do 99º distrito. Brooklyn Nine-Nine entrega humor leve, piadas rápidas e personagens tão carismáticos que dá vontade de virar amigo deles.

Um clássico moderno para ver sem parar.

4. The Office (Prime Video / HBO Max)



O cotidiano do escritório mais nonsense da TV continua irresistível. The Office faz graça com situações banais e constrangedoras de trabalho, com aquele humor desconfortável que vira gargalhada garantida.

5. Emily em Paris (Netflix)



Se o que você quer é puro escapismo, cenários lindos e looks incríveis, Emily em Paris é o combo perfeito.

A trama é simples, o humor é leve e Paris praticamente se torna uma personagem, transportando você para outro mundo.

6. Uncoupled (Netflix)



Uma comédia romântica moderna estrelada por Neil Patrick Harris, Uncoupled fala sobre redescobrir a vida amorosa após um término inesperado, tudo com diálogos divertidos e cenas hilárias.

Uma série perfeita para quem quer leveza com toque de romance.

7. Grace and Frankie (Netflix)



Duas mulheres na terceira idade que viram amigas depois de descobrirem que seus maridos são amantes.

Grace and Frankie trata de recomeços e amizade com tanto humor e sensibilidade que é impossível não se apegar.

8. Schitt’s Creek (Netflix)



Uma família rica perde tudo e vai morar numa cidadezinha que compraram por brincadeira anos antes.

Schitt’s Creek é carismática, com personagens excêntricos que evoluem lindamente ao longo das temporadas, rendendo risadas e momentos emocionantes.

